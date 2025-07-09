СигналыРазделы
Van Giap Le

RSI

Van Giap Le
0 отзывов
Надежность
37 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 9%
Exness-MT5Real26
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
248
Прибыльных трейдов:
108 (43.54%)
Убыточных трейдов:
140 (56.45%)
Лучший трейд:
176.05 USD
Худший трейд:
-53.43 USD
Общая прибыль:
2 463.17 USD (3 391 488 pips)
Общий убыток:
-2 254.31 USD (5 189 372 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (299.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
299.54 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
35.01%
Макс. загрузка депозита:
16.49%
Последний трейд:
15 минут
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.37
Длинных трейдов:
240 (96.77%)
Коротких трейдов:
8 (3.23%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
0.84 USD
Средняя прибыль:
22.81 USD
Средний убыток:
-16.10 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-224.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-305.46 USD (11)
Прирост в месяц:
3.39%
Годовой прогноз:
41.14%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
138.35 USD
Максимальная:
557.19 USD (21.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.90% (557.19 USD)
По эквити:
6.98% (212.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 91
BTCUSD 90
ETHUSD 51
EURUSD 7
GBPUSD 4
XAGUSD 3
AUDUSD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 491
BTCUSD -356
ETHUSD 132
EURUSD -25
GBPUSD 23
XAGUSD -38
AUDUSD -19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 226K
BTCUSD -2M
ETHUSD -35K
EURUSD -209
GBPUSD 270
XAGUSD -521
AUDUSD -154
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +176.05 USD
Худший трейд: -53 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +299.54 USD
Макс. убыток в серии: -224.66 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
17.78 × 23
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Нет отзывов
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 16:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 05:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 10:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.33% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 08:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Копировать

