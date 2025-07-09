- Прирост
Всего трейдов:
248
Прибыльных трейдов:
108 (43.54%)
Убыточных трейдов:
140 (56.45%)
Лучший трейд:
176.05 USD
Худший трейд:
-53.43 USD
Общая прибыль:
2 463.17 USD (3 391 488 pips)
Общий убыток:
-2 254.31 USD (5 189 372 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (299.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
299.54 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
35.01%
Макс. загрузка депозита:
16.49%
Последний трейд:
15 минут
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.37
Длинных трейдов:
240 (96.77%)
Коротких трейдов:
8 (3.23%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
0.84 USD
Средняя прибыль:
22.81 USD
Средний убыток:
-16.10 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-224.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-305.46 USD (11)
Прирост в месяц:
3.39%
Годовой прогноз:
41.14%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
138.35 USD
Максимальная:
557.19 USD (21.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.90% (557.19 USD)
По эквити:
6.98% (212.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|91
|BTCUSD
|90
|ETHUSD
|51
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|4
|XAGUSD
|3
|AUDUSD
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|491
|BTCUSD
|-356
|ETHUSD
|132
|EURUSD
|-25
|GBPUSD
|23
|XAGUSD
|-38
|AUDUSD
|-19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|226K
|BTCUSD
|-2M
|ETHUSD
|-35K
|EURUSD
|-209
|GBPUSD
|270
|XAGUSD
|-521
|AUDUSD
|-154
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real2
|1.54 × 218
|
XMGlobal-MT5 13
|6.50 × 24
|
Exness-MT5Real26
|17.78 × 23
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
