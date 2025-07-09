- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
252
盈利交易:
108 (42.85%)
亏损交易:
144 (57.14%)
最好交易:
176.05 USD
最差交易:
-53.43 USD
毛利:
2 463.17 USD (3 391 488 pips)
毛利亏损:
-2 332.66 USD (5 286 369 pips)
最大连续赢利:
12 (299.54 USD)
最大连续盈利:
299.54 USD (12)
夏普比率:
0.02
交易活动:
35.01%
最大入金加载:
16.49%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.23
长期交易:
243 (96.43%)
短期交易:
9 (3.57%)
利润因子:
1.06
预期回报:
0.52 USD
平均利润:
22.81 USD
平均损失:
-16.20 USD
最大连续失误:
16 (-224.66 USD)
最大连续亏损:
-305.46 USD (11)
每月增长:
-2.36%
年度预测:
-28.61%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
138.35 USD
最大值:
557.19 USD (21.16%)
相对跌幅:
结余:
16.90% (557.19 USD)
净值:
6.98% (212.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|93
|XAUUSD
|91
|ETHUSD
|52
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|4
|XAGUSD
|3
|AUDUSD
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-400
|XAUUSD
|491
|ETHUSD
|97
|EURUSD
|-25
|GBPUSD
|23
|XAGUSD
|-38
|AUDUSD
|-19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-2.1M
|XAUUSD
|226K
|ETHUSD
|-39K
|EURUSD
|-209
|GBPUSD
|270
|XAGUSD
|-521
|AUDUSD
|-154
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +176.05 USD
最差交易: -53 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +299.54 USD
最大连续亏损: -224.66 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
6%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
37
0%
252
42%
35%
1.05
0.52
USD
USD
17%
1:100