Negociações:
255
Negociações com lucro:
108 (42.35%)
Negociações com perda:
147 (57.65%)
Melhor negociação:
176.05 USD
Pior negociação:
-53.43 USD
Lucro bruto:
2 463.17 USD (3 391 488 pips)
Perda bruta:
-2 463.82 USD (5 495 942 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (299.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
299.54 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
35.01%
Depósito máximo carregado:
16.49%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
-0.00
Negociações longas:
246 (96.47%)
Negociações curtas:
9 (3.53%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
-0.00 USD
Lucro médio:
22.81 USD
Perda média:
-16.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-224.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-305.46 USD (11)
Crescimento mensal:
-7.65%
Previsão anual:
-92.82%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
138.35 USD
Máximo:
557.19 USD (21.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.90% (557.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.98% (212.18 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|95
|XAUUSD
|91
|ETHUSD
|53
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|4
|XAGUSD
|3
|AUDUSD
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-501
|XAUUSD
|491
|ETHUSD
|68
|EURUSD
|-25
|GBPUSD
|23
|XAGUSD
|-38
|AUDUSD
|-19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-2.3M
|XAUUSD
|226K
|ETHUSD
|-45K
|EURUSD
|-209
|GBPUSD
|270
|XAGUSD
|-521
|AUDUSD
|-154
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +176.05 USD
Pior negociação: -53 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +299.54 USD
Máxima perda consecutiva: -224.66 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real2
|1.54 × 218
|
XMGlobal-MT5 13
|6.50 × 24
|
Exness-MT5Real26
|17.78 × 23
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
