Van Giap Le

RSI

Van Giap Le
0 comentários
Confiabilidade
37 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 2%
Exness-MT5Real26
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
255
Negociações com lucro:
108 (42.35%)
Negociações com perda:
147 (57.65%)
Melhor negociação:
176.05 USD
Pior negociação:
-53.43 USD
Lucro bruto:
2 463.17 USD (3 391 488 pips)
Perda bruta:
-2 463.82 USD (5 495 942 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (299.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
299.54 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
35.01%
Depósito máximo carregado:
16.49%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
-0.00
Negociações longas:
246 (96.47%)
Negociações curtas:
9 (3.53%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
-0.00 USD
Lucro médio:
22.81 USD
Perda média:
-16.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-224.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-305.46 USD (11)
Crescimento mensal:
-7.65%
Previsão anual:
-92.82%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
138.35 USD
Máximo:
557.19 USD (21.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.90% (557.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.98% (212.18 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 95
XAUUSD 91
ETHUSD 53
EURUSD 7
GBPUSD 4
XAGUSD 3
AUDUSD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD -501
XAUUSD 491
ETHUSD 68
EURUSD -25
GBPUSD 23
XAGUSD -38
AUDUSD -19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -2.3M
XAUUSD 226K
ETHUSD -45K
EURUSD -209
GBPUSD 270
XAGUSD -521
AUDUSD -154
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +176.05 USD
Pior negociação: -53 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +299.54 USD
Máxima perda consecutiva: -224.66 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
17.78 × 23
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Sem comentários
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 16:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 05:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 10:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.33% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 08:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
