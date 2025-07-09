SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Four Horsemen
Dany Wardiyanto

Four Horsemen

Dany Wardiyanto
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
648
Kârla kapanan işlemler:
506 (78.08%)
Zararla kapanan işlemler:
142 (21.91%)
En iyi işlem:
21.00 USD
En kötü işlem:
-41.70 USD
Brüt kâr:
1 643.77 USD (69 888 pips)
Brüt zarar:
-1 538.57 USD (65 048 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (111.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
111.82 USD (35)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
89.42%
Maks. mevduat yükü:
1.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.42
Alış işlemleri:
309 (47.69%)
Satış işlemleri:
339 (52.31%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
3.25 USD
Ortalama zarar:
-10.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-126.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-126.57 USD (5)
Aylık büyüme:
-0.95%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.23 USD
Maksimum:
250.77 USD (4.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.74% (250.77 USD)
Varlığa göre:
2.26% (115.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 350
USDJPY 154
EURUSD 86
USDCHF 58
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 141
USDJPY -85
EURUSD 52
USDCHF -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 5.7K
USDJPY -4.3K
EURUSD 3.1K
USDCHF 319
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.00 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +111.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -126.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
FBS-Real-2
3.50 × 409
8 daha fazla...
- Locking
- 1 Account 4 pair : EU, GU, UJ & UCHF
- Use Trend Filter

İnceleme yok
2025.09.17 10:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 09:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 19:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 04:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 01:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 09:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 09:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 20:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 04:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.09 23:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 09:57
Share of trading days is too low
2025.07.09 09:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.09 07:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 07:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 07:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.09 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Four Horsemen
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
5.1K
USD
12
100%
648
78%
89%
1.06
0.16
USD
5%
1:500
Kopyala

