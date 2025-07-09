- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
648
Kârla kapanan işlemler:
506 (78.08%)
Zararla kapanan işlemler:
142 (21.91%)
En iyi işlem:
21.00 USD
En kötü işlem:
-41.70 USD
Brüt kâr:
1 643.77 USD (69 888 pips)
Brüt zarar:
-1 538.57 USD (65 048 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (111.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
111.82 USD (35)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
89.42%
Maks. mevduat yükü:
1.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.42
Alış işlemleri:
309 (47.69%)
Satış işlemleri:
339 (52.31%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
3.25 USD
Ortalama zarar:
-10.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-126.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-126.57 USD (5)
Aylık büyüme:
-0.95%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.23 USD
Maksimum:
250.77 USD (4.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.74% (250.77 USD)
Varlığa göre:
2.26% (115.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|350
|USDJPY
|154
|EURUSD
|86
|USDCHF
|58
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|141
|USDJPY
|-85
|EURUSD
|52
|USDCHF
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|5.7K
|USDJPY
|-4.3K
|EURUSD
|3.1K
|USDCHF
|319
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.00 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +111.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -126.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
FBS-Real-2
|3.50 × 409
- Locking
- 1 Account 4 pair : EU, GU, UJ & UCHF
- Use Trend Filter
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
12
100%
648
78%
89%
1.06
0.16
USD
USD
5%
1:500