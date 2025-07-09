- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 507
Прибыльных трейдов:
1 141 (75.71%)
Убыточных трейдов:
366 (24.29%)
Лучший трейд:
29.82 USD
Худший трейд:
-61.57 USD
Общая прибыль:
3 734.60 USD (184 668 pips)
Общий убыток:
-3 595.13 USD (181 195 pips)
Макс. серия выигрышей:
52 (72.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
176.61 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
95.44%
Макс. загрузка депозита:
6.02%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.22
Длинных трейдов:
795 (52.75%)
Коротких трейдов:
712 (47.25%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.09 USD
Средняя прибыль:
3.27 USD
Средний убыток:
-9.82 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-151.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-254.81 USD (12)
Прирост в месяц:
0.91%
Годовой прогноз:
11.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.80 USD
Максимальная:
642.90 USD (11.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.40% (642.90 USD)
По эквити:
11.75% (644.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|730
|EURUSD
|322
|USDCHF
|301
|USDJPY
|154
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|371
|EURUSD
|-25
|USDCHF
|-122
|USDJPY
|-85
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|7.7K
|EURUSD
|-717
|USDCHF
|805
|USDJPY
|-4.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +29.82 USD
Худший трейд: -62 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +72.72 USD
Макс. убыток в серии: -151.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
GoMarkets-Real 10
|1.70 × 23
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
FBS-Real-2
|3.50 × 409
- Locking
- 1 Account 4 pair : EU, GU, UJ & UCHF
- Use Trend Filter
- 1 Account 4 pair : EU, GU, UJ & UCHF
- Use Trend Filter
