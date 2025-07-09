СигналыРазделы
Dany Wardiyanto

Four Horsemen

Dany Wardiyanto
0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 3%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 507
Прибыльных трейдов:
1 141 (75.71%)
Убыточных трейдов:
366 (24.29%)
Лучший трейд:
29.82 USD
Худший трейд:
-61.57 USD
Общая прибыль:
3 734.60 USD (184 668 pips)
Общий убыток:
-3 595.13 USD (181 195 pips)
Макс. серия выигрышей:
52 (72.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
176.61 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
95.44%
Макс. загрузка депозита:
6.02%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.22
Длинных трейдов:
795 (52.75%)
Коротких трейдов:
712 (47.25%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.09 USD
Средняя прибыль:
3.27 USD
Средний убыток:
-9.82 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-151.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-254.81 USD (12)
Прирост в месяц:
0.91%
Годовой прогноз:
11.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.80 USD
Максимальная:
642.90 USD (11.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.40% (642.90 USD)
По эквити:
11.75% (644.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 730
EURUSD 322
USDCHF 301
USDJPY 154
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 371
EURUSD -25
USDCHF -122
USDJPY -85
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 7.7K
EURUSD -717
USDCHF 805
USDJPY -4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +29.82 USD
Худший трейд: -62 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +72.72 USD
Макс. убыток в серии: -151.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
RoboForex-Prime
1.69 × 26
GoMarkets-Real 10
1.70 × 23
Axi-US02-Live
1.87 × 204
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
FBS-Real-2
3.50 × 409
- Locking
- 1 Account 4 pair : EU, GU, UJ & UCHF
- Use Trend Filter

Нет отзывов
2026.01.13 04:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.28 10:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 06:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 02:01
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 17:41
No swaps are charged
2025.11.13 17:41
No swaps are charged
2025.11.12 17:31
No swaps are charged on the signal account
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.10.27 00:09
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 10:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 09:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 19:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 04:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Four Horsemen
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
5.1K
USD
28
100%
1 507
75%
95%
1.03
0.09
USD
12%
1:500
Копировать

