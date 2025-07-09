- Wachstum
Trades insgesamt:
1 507
Gewinntrades:
1 141 (75.71%)
Verlusttrades:
366 (24.29%)
Bester Trade:
29.82 USD
Schlechtester Trade:
-61.57 USD
Bruttoprofit:
3 734.60 USD (184 668 pips)
Bruttoverlust:
-3 595.13 USD (181 195 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
52 (72.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
176.61 USD (26)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
95.44%
Max deposit load:
6.02%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.22
Long-Positionen:
795 (52.75%)
Short-Positionen:
712 (47.25%)
Profit-Faktor:
1.04
Mathematische Gewinnerwartung:
0.09 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.27 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
22 (-151.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-254.81 USD (12)
Wachstum pro Monat :
0.91%
Jahresprognose:
11.08%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.80 USD
Maximaler:
642.90 USD (11.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.40% (642.90 USD)
Kapital:
11.75% (644.57 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|730
|EURUSD
|322
|USDCHF
|301
|USDJPY
|154
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|371
|EURUSD
|-25
|USDCHF
|-122
|USDJPY
|-85
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|7.7K
|EURUSD
|-717
|USDCHF
|805
|USDJPY
|-4.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +29.82 USD
Schlechtester Trade: -62 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +72.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -151.64 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
GoMarkets-Real 10
|1.70 × 23
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
FBS-Real-2
|3.50 × 409
- Locking
- 1 Account 4 pair : EU, GU, UJ & UCHF
- Use Trend Filter
- 1 Account 4 pair : EU, GU, UJ & UCHF
- Use Trend Filter
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
3%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
28
100%
1 507
75%
95%
1.03
0.09
USD
USD
12%
1:500