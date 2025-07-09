SignaleKategorien
Dany Wardiyanto

Four Horsemen

Dany Wardiyanto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
28 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 3%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 507
Gewinntrades:
1 141 (75.71%)
Verlusttrades:
366 (24.29%)
Bester Trade:
29.82 USD
Schlechtester Trade:
-61.57 USD
Bruttoprofit:
3 734.60 USD (184 668 pips)
Bruttoverlust:
-3 595.13 USD (181 195 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
52 (72.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
176.61 USD (26)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
95.44%
Max deposit load:
6.02%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.22
Long-Positionen:
795 (52.75%)
Short-Positionen:
712 (47.25%)
Profit-Faktor:
1.04
Mathematische Gewinnerwartung:
0.09 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.27 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
22 (-151.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-254.81 USD (12)
Wachstum pro Monat :
0.91%
Jahresprognose:
11.08%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.80 USD
Maximaler:
642.90 USD (11.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.40% (642.90 USD)
Kapital:
11.75% (644.57 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 730
EURUSD 322
USDCHF 301
USDJPY 154
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 371
EURUSD -25
USDCHF -122
USDJPY -85
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 7.7K
EURUSD -717
USDCHF 805
USDJPY -4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +29.82 USD
Schlechtester Trade: -62 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +72.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -151.64 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
RoboForex-Prime
1.69 × 26
GoMarkets-Real 10
1.70 × 23
Axi-US02-Live
1.87 × 204
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
FBS-Real-2
3.50 × 409
noch 11 ...
- Locking
- 1 Account 4 pair : EU, GU, UJ & UCHF
- Use Trend Filter

Keine Bewertungen
2026.01.13 04:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.28 10:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 06:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 02:01
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 17:41
No swaps are charged
2025.11.13 17:41
No swaps are charged
2025.11.12 17:31
No swaps are charged on the signal account
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.10.27 00:09
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 10:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 09:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 19:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 04:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
