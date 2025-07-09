- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 507
盈利交易:
1 141 (75.71%)
亏损交易:
366 (24.29%)
最好交易:
29.82 USD
最差交易:
-61.57 USD
毛利:
3 734.60 USD (184 668 pips)
毛利亏损:
-3 595.13 USD (181 195 pips)
最大连续赢利:
52 (72.72 USD)
最大连续盈利:
176.61 USD (26)
夏普比率:
0.01
交易活动:
95.44%
最大入金加载:
6.02%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
40
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.22
长期交易:
795 (52.75%)
短期交易:
712 (47.25%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.09 USD
平均利润:
3.27 USD
平均损失:
-9.82 USD
最大连续失误:
22 (-151.64 USD)
最大连续亏损:
-254.81 USD (12)
每月增长:
0.91%
年度预测:
11.08%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.80 USD
最大值:
642.90 USD (11.40%)
相对跌幅:
结余:
11.40% (642.90 USD)
净值:
11.75% (644.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|730
|EURUSD
|322
|USDCHF
|301
|USDJPY
|154
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|371
|EURUSD
|-25
|USDCHF
|-122
|USDJPY
|-85
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|7.7K
|EURUSD
|-717
|USDCHF
|805
|USDJPY
|-4.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +29.82 USD
最差交易: -62 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +72.72 USD
最大连续亏损: -151.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
GoMarkets-Real 10
|1.70 × 23
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
FBS-Real-2
|3.50 × 409
- Locking
- 1 Account 4 pair : EU, GU, UJ & UCHF
- Use Trend Filter
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
28
100%
1 507
75%
95%
1.03
0.09
USD
USD
12%
1:500