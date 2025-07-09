- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
648
Profit Trade:
506 (78.08%)
Loss Trade:
142 (21.91%)
Best Trade:
21.00 USD
Worst Trade:
-41.70 USD
Profitto lordo:
1 643.77 USD (69 888 pips)
Perdita lorda:
-1 538.57 USD (65 048 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (111.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
111.82 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
89.42%
Massimo carico di deposito:
1.73%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.42
Long Trade:
309 (47.69%)
Short Trade:
339 (52.31%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
3.25 USD
Perdita media:
-10.84 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-126.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-126.57 USD (5)
Crescita mensile:
-0.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.23 USD
Massimale:
250.77 USD (4.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.74% (250.77 USD)
Per equità:
2.26% (115.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|350
|USDJPY
|154
|EURUSD
|86
|USDCHF
|58
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|141
|USDJPY
|-85
|EURUSD
|52
|USDCHF
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|5.7K
|USDJPY
|-4.3K
|EURUSD
|3.1K
|USDCHF
|319
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.00 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +111.82 USD
Massima perdita consecutiva: -126.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
FBS-Real-2
|3.50 × 409
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
12
100%
648
78%
89%
1.06
0.16
USD
USD
5%
1:500