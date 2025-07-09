- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 507
Negociações com lucro:
1 141 (75.71%)
Negociações com perda:
366 (24.29%)
Melhor negociação:
29.82 USD
Pior negociação:
-61.57 USD
Lucro bruto:
3 734.60 USD (184 668 pips)
Perda bruta:
-3 595.13 USD (181 195 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
52 (72.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
176.61 USD (26)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
95.44%
Depósito máximo carregado:
6.02%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.22
Negociações longas:
795 (52.75%)
Negociações curtas:
712 (47.25%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
0.09 USD
Lucro médio:
3.27 USD
Perda média:
-9.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-151.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-254.81 USD (12)
Crescimento mensal:
0.91%
Previsão anual:
11.08%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.80 USD
Máximo:
642.90 USD (11.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.40% (642.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.75% (644.57 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|730
|EURUSD
|322
|USDCHF
|301
|USDJPY
|154
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|371
|EURUSD
|-25
|USDCHF
|-122
|USDJPY
|-85
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|7.7K
|EURUSD
|-717
|USDCHF
|805
|USDJPY
|-4.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +29.82 USD
Pior negociação: -62 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +72.72 USD
Máxima perda consecutiva: -151.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
GoMarkets-Real 10
|1.70 × 23
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
FBS-Real-2
|3.50 × 409
- Locking
- 1 Account 4 pair : EU, GU, UJ & UCHF
- Use Trend Filter
- 1 Account 4 pair : EU, GU, UJ & UCHF
- Use Trend Filter
