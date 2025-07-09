SinaisSeções
Dany Wardiyanto

Four Horsemen

Dany Wardiyanto
0 comentários
Confiabilidade
28 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 3%
Headway-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 507
Negociações com lucro:
1 141 (75.71%)
Negociações com perda:
366 (24.29%)
Melhor negociação:
29.82 USD
Pior negociação:
-61.57 USD
Lucro bruto:
3 734.60 USD (184 668 pips)
Perda bruta:
-3 595.13 USD (181 195 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
52 (72.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
176.61 USD (26)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
95.44%
Depósito máximo carregado:
6.02%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.22
Negociações longas:
795 (52.75%)
Negociações curtas:
712 (47.25%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
0.09 USD
Lucro médio:
3.27 USD
Perda média:
-9.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-151.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-254.81 USD (12)
Crescimento mensal:
0.91%
Previsão anual:
11.08%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.80 USD
Máximo:
642.90 USD (11.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.40% (642.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.75% (644.57 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 730
EURUSD 322
USDCHF 301
USDJPY 154
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 371
EURUSD -25
USDCHF -122
USDJPY -85
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 7.7K
EURUSD -717
USDCHF 805
USDJPY -4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +29.82 USD
Pior negociação: -62 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +72.72 USD
Máxima perda consecutiva: -151.64 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
RoboForex-Prime
1.69 × 26
GoMarkets-Real 10
1.70 × 23
Axi-US02-Live
1.87 × 204
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
FBS-Real-2
3.50 × 409
11 mais ...
- Locking
- 1 Account 4 pair : EU, GU, UJ & UCHF
- Use Trend Filter

Sem comentários
2026.01.13 04:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.28 10:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 06:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 02:01
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 17:41
No swaps are charged
2025.11.13 17:41
No swaps are charged
2025.11.12 17:31
No swaps are charged on the signal account
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.10.27 00:09
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 10:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 09:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 19:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 04:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Four Horsemen
30 USD por mês
3%
0
0
USD
5.1K
USD
28
100%
1 507
75%
95%
1.03
0.09
USD
12%
1:500
Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

