Dany Wardiyanto

Four Horsemen

Dany Wardiyanto
Fiabilidad
28 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 3%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 499
Transacciones Rentables:
1 136 (75.78%)
Transacciones Irrentables:
363 (24.22%)
Mejor transacción:
29.82 USD
Peor transacción:
-61.57 USD
Beneficio Bruto:
3 710.98 USD (182 458 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 577.43 USD (179 427 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
52 (72.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
176.61 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
95.44%
Carga máxima del depósito:
6.02%
Último trade:
24 minutos
Trades a la semana:
35
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.21
Transacciones Largas:
790 (52.70%)
Transacciones Cortas:
709 (47.30%)
Factor de Beneficio:
1.04
Beneficio Esperado:
0.09 USD
Beneficio medio:
3.27 USD
Pérdidas medias:
-9.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
22 (-151.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-254.81 USD (12)
Crecimiento al mes:
0.80%
Pronóstico anual:
9.67%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.80 USD
Máxima:
642.90 USD (11.40%)
Reducción relativa:
De balance:
11.40% (642.90 USD)
De fondos:
11.75% (644.57 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 725
EURUSD 319
USDCHF 301
USDJPY 154
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 368
EURUSD -28
USDCHF -122
USDJPY -85
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 7.6K
EURUSD -1K
USDCHF 805
USDJPY -4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Reducción
Mejor transacción: +29.82 USD
Peor transacción: -62 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +72.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -151.64 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
RoboForex-Prime
1.69 × 26
GoMarkets-Real 10
1.70 × 23
Axi-US02-Live
1.87 × 204
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
FBS-Real-2
3.50 × 409
otros 11...
- Locking
- 1 Account 4 pair : EU, GU, UJ & UCHF
- Use Trend Filter

2026.01.13 04:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.28 10:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 06:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 02:01
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 17:41
No swaps are charged
2025.11.13 17:41
No swaps are charged
2025.11.12 17:31
No swaps are charged on the signal account
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.10.27 00:09
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 10:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 09:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 19:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 04:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
