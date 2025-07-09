- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 499
Transacciones Rentables:
1 136 (75.78%)
Transacciones Irrentables:
363 (24.22%)
Mejor transacción:
29.82 USD
Peor transacción:
-61.57 USD
Beneficio Bruto:
3 710.98 USD (182 458 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 577.43 USD (179 427 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
52 (72.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
176.61 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
95.44%
Carga máxima del depósito:
6.02%
Último trade:
24 minutos
Trades a la semana:
35
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.21
Transacciones Largas:
790 (52.70%)
Transacciones Cortas:
709 (47.30%)
Factor de Beneficio:
1.04
Beneficio Esperado:
0.09 USD
Beneficio medio:
3.27 USD
Pérdidas medias:
-9.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
22 (-151.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-254.81 USD (12)
Crecimiento al mes:
0.80%
Pronóstico anual:
9.67%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.80 USD
Máxima:
642.90 USD (11.40%)
Reducción relativa:
De balance:
11.40% (642.90 USD)
De fondos:
11.75% (644.57 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|725
|EURUSD
|319
|USDCHF
|301
|USDJPY
|154
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|368
|EURUSD
|-28
|USDCHF
|-122
|USDJPY
|-85
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|7.6K
|EURUSD
|-1K
|USDCHF
|805
|USDJPY
|-4.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +29.82 USD
Peor transacción: -62 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +72.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -151.64 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
GoMarkets-Real 10
|1.70 × 23
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
FBS-Real-2
|3.50 × 409
otros 11...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
- Locking
- 1 Account 4 pair : EU, GU, UJ & UCHF
- Use Trend Filter
- 1 Account 4 pair : EU, GU, UJ & UCHF
- Use Trend Filter
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
3%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
28
100%
1 499
75%
95%
1.03
0.09
USD
USD
12%
1:500