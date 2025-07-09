シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Four Horsemen
Dany Wardiyanto

Four Horsemen

Dany Wardiyanto
レビュー0件
信頼性
28週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 3%
Headway-Real
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 507
利益トレード:
1 141 (75.71%)
損失トレード:
366 (24.29%)
ベストトレード:
29.82 USD
最悪のトレード:
-61.57 USD
総利益:
3 734.60 USD (184 668 pips)
総損失:
-3 595.13 USD (181 195 pips)
最大連続の勝ち:
52 (72.72 USD)
最大連続利益:
176.61 USD (26)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
95.44%
最大入金額:
6.02%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
40
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.22
長いトレード:
795 (52.75%)
短いトレード:
712 (47.25%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
0.09 USD
平均利益:
3.27 USD
平均損失:
-9.82 USD
最大連続の負け:
22 (-151.64 USD)
最大連続損失:
-254.81 USD (12)
月間成長:
0.91%
年間予想:
11.08%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.80 USD
最大の:
642.90 USD (11.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.40% (642.90 USD)
エクイティによる:
11.75% (644.57 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 730
EURUSD 322
USDCHF 301
USDJPY 154
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 371
EURUSD -25
USDCHF -122
USDJPY -85
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 7.7K
EURUSD -717
USDCHF 805
USDJPY -4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +29.82 USD
最悪のトレード: -62 USD
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +72.72 USD
最大連続損失: -151.64 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
RoboForex-Prime
1.69 × 26
GoMarkets-Real 10
1.70 × 23
Axi-US02-Live
1.87 × 204
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
FBS-Real-2
3.50 × 409
11 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
- Locking
- 1 Account 4 pair : EU, GU, UJ & UCHF
- Use Trend Filter

レビューなし
2026.01.13 04:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.28 10:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 06:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 02:01
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 17:41
No swaps are charged
2025.11.13 17:41
No swaps are charged
2025.11.12 17:31
No swaps are charged on the signal account
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.10.27 00:09
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 10:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 09:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 19:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 04:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Four Horsemen
30 USD/月
3%
0
0
USD
5.1K
USD
28
100%
1 507
75%
95%
1.03
0.09
USD
12%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください