- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 507
利益トレード:
1 141 (75.71%)
損失トレード:
366 (24.29%)
ベストトレード:
29.82 USD
最悪のトレード:
-61.57 USD
総利益:
3 734.60 USD (184 668 pips)
総損失:
-3 595.13 USD (181 195 pips)
最大連続の勝ち:
52 (72.72 USD)
最大連続利益:
176.61 USD (26)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
95.44%
最大入金額:
6.02%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
40
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.22
長いトレード:
795 (52.75%)
短いトレード:
712 (47.25%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
0.09 USD
平均利益:
3.27 USD
平均損失:
-9.82 USD
最大連続の負け:
22 (-151.64 USD)
最大連続損失:
-254.81 USD (12)
月間成長:
0.91%
年間予想:
11.08%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.80 USD
最大の:
642.90 USD (11.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.40% (642.90 USD)
エクイティによる:
11.75% (644.57 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|730
|EURUSD
|322
|USDCHF
|301
|USDJPY
|154
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|371
|EURUSD
|-25
|USDCHF
|-122
|USDJPY
|-85
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|7.7K
|EURUSD
|-717
|USDCHF
|805
|USDJPY
|-4.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +29.82 USD
最悪のトレード: -62 USD
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +72.72 USD
最大連続損失: -151.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
GoMarkets-Real 10
|1.70 × 23
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
FBS-Real-2
|3.50 × 409
- Locking
- 1 Account 4 pair : EU, GU, UJ & UCHF
- Use Trend Filter
- 1 Account 4 pair : EU, GU, UJ & UCHF
- Use Trend Filter
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
3%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
28
100%
1 507
75%
95%
1.03
0.09
USD
USD
12%
1:500