- 자본
- 축소
트레이드:
1 507
이익 거래:
1 141 (75.71%)
손실 거래:
366 (24.29%)
최고의 거래:
29.82 USD
최악의 거래:
-61.57 USD
총 수익:
3 734.60 USD (184 668 pips)
총 손실:
-3 595.13 USD (181 195 pips)
연속 최대 이익:
52 (72.72 USD)
연속 최대 이익:
176.61 USD (26)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
95.44%
최대 입금량:
6.02%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
40
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.22
롱(주식매수):
795 (52.75%)
숏(주식차입매도):
712 (47.25%)
수익 요인:
1.04
기대수익:
0.09 USD
평균 이익:
3.27 USD
평균 손실:
-9.82 USD
연속 최대 손실:
22 (-151.64 USD)
연속 최대 손실:
-254.81 USD (12)
월별 성장률:
0.91%
연간 예측:
11.08%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.80 USD
최대한의:
642.90 USD (11.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.40% (642.90 USD)
자본금별:
11.75% (644.57 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|730
|EURUSD
|322
|USDCHF
|301
|USDJPY
|154
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|371
|EURUSD
|-25
|USDCHF
|-122
|USDJPY
|-85
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|7.7K
|EURUSD
|-717
|USDCHF
|805
|USDJPY
|-4.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +29.82 USD
최악의 거래: -62 USD
연속 최대 이익: 26
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +72.72 USD
연속 최대 손실: -151.64 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
GoMarkets-Real 10
|1.70 × 23
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
FBS-Real-2
|3.50 × 409
- Locking
- 1 Account 4 pair : EU, GU, UJ & UCHF
- Use Trend Filter
- 1 Account 4 pair : EU, GU, UJ & UCHF
- Use Trend Filter
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
3%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
28
100%
1 507
75%
95%
1.03
0.09
USD
USD
12%
1:500