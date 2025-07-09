시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Four Horsemen
Dany Wardiyanto

Four Horsemen

Dany Wardiyanto
0 리뷰
안정성
28
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 3%
Headway-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 507
이익 거래:
1 141 (75.71%)
손실 거래:
366 (24.29%)
최고의 거래:
29.82 USD
최악의 거래:
-61.57 USD
총 수익:
3 734.60 USD (184 668 pips)
총 손실:
-3 595.13 USD (181 195 pips)
연속 최대 이익:
52 (72.72 USD)
연속 최대 이익:
176.61 USD (26)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
95.44%
최대 입금량:
6.02%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
40
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.22
롱(주식매수):
795 (52.75%)
숏(주식차입매도):
712 (47.25%)
수익 요인:
1.04
기대수익:
0.09 USD
평균 이익:
3.27 USD
평균 손실:
-9.82 USD
연속 최대 손실:
22 (-151.64 USD)
연속 최대 손실:
-254.81 USD (12)
월별 성장률:
0.91%
연간 예측:
11.08%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.80 USD
최대한의:
642.90 USD (11.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.40% (642.90 USD)
자본금별:
11.75% (644.57 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 730
EURUSD 322
USDCHF 301
USDJPY 154
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD 371
EURUSD -25
USDCHF -122
USDJPY -85
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD 7.7K
EURUSD -717
USDCHF 805
USDJPY -4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +29.82 USD
최악의 거래: -62 USD
연속 최대 이익: 26
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +72.72 USD
연속 최대 손실: -151.64 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
RoboForex-Prime
1.69 × 26
GoMarkets-Real 10
1.70 × 23
Axi-US02-Live
1.87 × 204
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
FBS-Real-2
3.50 × 409
11 더...
- Locking
- 1 Account 4 pair : EU, GU, UJ & UCHF
- Use Trend Filter

리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Four Horsemen
월별 30 USD
3%
0
0
USD
5.1K
USD
28
100%
1 507
75%
95%
1.03
0.09
USD
12%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.