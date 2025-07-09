SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Konsor ABAS Goals 50K
Kristianus Nugroho Pudyantoro

Konsor ABAS Goals 50K

Kristianus Nugroho Pudyantoro
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 69 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -64%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
156
Kârla kapanan işlemler:
46 (29.48%)
Zararla kapanan işlemler:
110 (70.51%)
En iyi işlem:
496.12 USD
En kötü işlem:
-409.07 USD
Brüt kâr:
13 036.40 USD (173 780 pips)
Brüt zarar:
-19 331.67 USD (217 307 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (1 656.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 656.79 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
64.48%
Maks. mevduat yükü:
45.00%
En son işlem:
10 dakika önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.67
Alış işlemleri:
98 (62.82%)
Satış işlemleri:
58 (37.18%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-40.35 USD
Ortalama kâr:
283.40 USD
Ortalama zarar:
-175.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-2 390.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 512.40 USD (14)
Aylık büyüme:
46.73%
Yıllık tahmin:
567.01%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 853.62 USD
Maksimum:
9 453.72 USD (89.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
89.04% (9 453.72 USD)
Varlığa göre:
18.30% (317.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 156
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -6.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -44K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +496.12 USD
En kötü işlem: -409 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +1 656.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 390.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
192 daha fazla...
Auto Assist Trade

Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id

Balance : $10.000
Start Trade : June 1, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup


İnceleme yok
2025.10.03 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 17:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 12:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 10:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 04:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 02:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 15:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.09 04:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
