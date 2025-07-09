- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
156
Kârla kapanan işlemler:
46 (29.48%)
Zararla kapanan işlemler:
110 (70.51%)
En iyi işlem:
496.12 USD
En kötü işlem:
-409.07 USD
Brüt kâr:
13 036.40 USD (173 780 pips)
Brüt zarar:
-19 331.67 USD (217 307 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (1 656.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 656.79 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
64.48%
Maks. mevduat yükü:
45.00%
En son işlem:
10 dakika önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.67
Alış işlemleri:
98 (62.82%)
Satış işlemleri:
58 (37.18%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-40.35 USD
Ortalama kâr:
283.40 USD
Ortalama zarar:
-175.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-2 390.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 512.40 USD (14)
Aylık büyüme:
46.73%
Yıllık tahmin:
567.01%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 853.62 USD
Maksimum:
9 453.72 USD (89.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
89.04% (9 453.72 USD)
Varlığa göre:
18.30% (317.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-6.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-44K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +496.12 USD
En kötü işlem: -409 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +1 656.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 390.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
Auto Assist Trade
Provide by Traders Family
Balance : $10.000
Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $10.000
Start Trade : June 1, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
