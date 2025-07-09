- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
155
Profit Trade:
45 (29.03%)
Loss Trade:
110 (70.97%)
Best Trade:
496.12 USD
Worst Trade:
-409.07 USD
Profitto lordo:
12 790.01 USD (168 811 pips)
Perdita lorda:
-19 331.67 USD (217 307 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (1 656.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 656.79 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
64.48%
Massimo carico di deposito:
45.00%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.69
Long Trade:
97 (62.58%)
Short Trade:
58 (37.42%)
Fattore di profitto:
0.66
Profitto previsto:
-42.20 USD
Profitto medio:
284.22 USD
Perdita media:
-175.74 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-2 390.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 512.40 USD (14)
Crescita mensile:
37.54%
Previsione annuale:
455.53%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 853.62 USD
Massimale:
9 453.72 USD (89.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
89.04% (9 453.72 USD)
Per equità:
18.30% (317.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-6.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-48K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +496.12 USD
Worst Trade: -409 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +1 656.79 USD
Massima perdita consecutiva: -2 390.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
Auto Assist Trade
Provide by Traders Family
Balance : $10.000
Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $10.000
Start Trade : June 1, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
