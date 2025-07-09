SegnaliSezioni
Kristianus Nugroho Pudyantoro

Konsor ABAS Goals 50K

Kristianus Nugroho Pudyantoro
0 recensioni
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 69 USD al mese
crescita dal 2025 -66%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
155
Profit Trade:
45 (29.03%)
Loss Trade:
110 (70.97%)
Best Trade:
496.12 USD
Worst Trade:
-409.07 USD
Profitto lordo:
12 790.01 USD (168 811 pips)
Perdita lorda:
-19 331.67 USD (217 307 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (1 656.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 656.79 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
64.48%
Massimo carico di deposito:
45.00%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.69
Long Trade:
97 (62.58%)
Short Trade:
58 (37.42%)
Fattore di profitto:
0.66
Profitto previsto:
-42.20 USD
Profitto medio:
284.22 USD
Perdita media:
-175.74 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-2 390.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 512.40 USD (14)
Crescita mensile:
37.54%
Previsione annuale:
455.53%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 853.62 USD
Massimale:
9 453.72 USD (89.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
89.04% (9 453.72 USD)
Per equità:
18.30% (317.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 155
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -6.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -48K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +496.12 USD
Worst Trade: -409 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +1 656.79 USD
Massima perdita consecutiva: -2 390.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real29
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
192 più
Auto Assist Trade

Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id

Balance : $10.000
Start Trade : June 1, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup


Non ci sono recensioni
2025.10.03 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 17:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 12:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 10:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 04:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 02:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 15:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.09 04:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
