Kristianus Nugroho Pudyantoro

Konsor ABAS Goals 50K

Kristianus Nugroho Pudyantoro
0 отзывов
30 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -50%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
308
Прибыльных трейдов:
115 (37.33%)
Убыточных трейдов:
193 (62.66%)
Лучший трейд:
496.12 USD
Худший трейд:
-409.07 USD
Общая прибыль:
28 474.08 USD (485 059 pips)
Общий убыток:
-32 048.40 USD (468 420 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (2 175.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 175.13 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
66.11%
Макс. загрузка депозита:
45.00%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
-0.38
Длинных трейдов:
195 (63.31%)
Коротких трейдов:
113 (36.69%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-11.60 USD
Средняя прибыль:
247.60 USD
Средний убыток:
-166.05 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-3 426.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 512.40 USD (14)
Прирост в месяц:
-37.85%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8 853.62 USD
Максимальная:
9 453.72 USD (89.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
89.04% (9 453.72 USD)
По эквити:
18.30% (317.19 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 308
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -3.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 17K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +496.12 USD
Худший трейд: -409 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +2 175.13 USD
Макс. убыток в серии: -3 426.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 196...
Auto Assist Trade

Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id

Balance : $10.000
Start Trade : June 1, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup


Нет отзывов
2025.12.17 01:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 01:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 14:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.58% of days out of 171 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 14:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 17:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 05:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 16:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 07:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 17:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 12:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 10:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 04:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 02:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 15:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.09 04:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
