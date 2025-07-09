- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
308
Прибыльных трейдов:
115 (37.33%)
Убыточных трейдов:
193 (62.66%)
Лучший трейд:
496.12 USD
Худший трейд:
-409.07 USD
Общая прибыль:
28 474.08 USD (485 059 pips)
Общий убыток:
-32 048.40 USD (468 420 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (2 175.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 175.13 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
66.11%
Макс. загрузка депозита:
45.00%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
-0.38
Длинных трейдов:
195 (63.31%)
Коротких трейдов:
113 (36.69%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-11.60 USD
Средняя прибыль:
247.60 USD
Средний убыток:
-166.05 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-3 426.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 512.40 USD (14)
Прирост в месяц:
-37.85%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8 853.62 USD
Максимальная:
9 453.72 USD (89.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
89.04% (9 453.72 USD)
По эквити:
18.30% (317.19 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|308
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-3.6K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|17K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +496.12 USD
Худший трейд: -409 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +2 175.13 USD
Макс. убыток в серии: -3 426.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...
Auto Assist Trade
Provide by Traders Family
Balance : $10.000
Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $10.000
Start Trade : June 1, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
