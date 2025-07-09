SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Konsor ABAS Goals 50K
Kristianus Nugroho Pudyantoro

Konsor ABAS Goals 50K

Kristianus Nugroho Pudyantoro
0 comentarios
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 69 USD al mes
incremento desde 2025 -44%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
310
Transacciones Rentables:
117 (37.74%)
Transacciones Irrentables:
193 (62.26%)
Mejor transacción:
496.12 USD
Peor transacción:
-409.07 USD
Beneficio Bruto:
28 962.14 USD (495 059 pips)
Pérdidas Brutas:
-32 048.40 USD (468 420 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (2 175.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 175.13 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
66.11%
Carga máxima del depósito:
45.00%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
-0.33
Transacciones Largas:
197 (63.55%)
Transacciones Cortas:
113 (36.45%)
Factor de Beneficio:
0.90
Beneficio Esperado:
-9.96 USD
Beneficio medio:
247.54 USD
Pérdidas medias:
-166.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
19 (-3 426.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 512.40 USD (14)
Crecimiento al mes:
-22.56%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
8 853.62 USD
Máxima:
9 453.72 USD (89.19%)
Reducción relativa:
De balance:
89.04% (9 453.72 USD)
De fondos:
18.30% (317.19 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 310
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -3.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 27K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +496.12 USD
Peor transacción: -409 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +2 175.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 426.32 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 196...
Auto Assist Trade

Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id

Balance : $10.000
Start Trade : June 1, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup


No hay comentarios
2025.12.17 01:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 01:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 14:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.58% of days out of 171 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 14:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 17:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 05:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 16:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 07:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 17:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 12:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 10:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 04:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 02:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 15:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.09 04:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
