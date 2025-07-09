- Incremento
Total de Trades:
310
Transacciones Rentables:
117 (37.74%)
Transacciones Irrentables:
193 (62.26%)
Mejor transacción:
496.12 USD
Peor transacción:
-409.07 USD
Beneficio Bruto:
28 962.14 USD (495 059 pips)
Pérdidas Brutas:
-32 048.40 USD (468 420 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (2 175.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 175.13 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
66.11%
Carga máxima del depósito:
45.00%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
-0.33
Transacciones Largas:
197 (63.55%)
Transacciones Cortas:
113 (36.45%)
Factor de Beneficio:
0.90
Beneficio Esperado:
-9.96 USD
Beneficio medio:
247.54 USD
Pérdidas medias:
-166.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
19 (-3 426.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 512.40 USD (14)
Crecimiento al mes:
-22.56%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
8 853.62 USD
Máxima:
9 453.72 USD (89.19%)
Reducción relativa:
De balance:
89.04% (9 453.72 USD)
De fondos:
18.30% (317.19 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|310
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-3.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|27K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +496.12 USD
Peor transacción: -409 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +2 175.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 426.32 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
otros 196...
Auto Assist Trade
Provide by Traders Family
Balance : $10.000
Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $10.000
Start Trade : June 1, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
No hay comentarios
