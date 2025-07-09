- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
310
利益トレード:
117 (37.74%)
損失トレード:
193 (62.26%)
ベストトレード:
496.12 USD
最悪のトレード:
-409.07 USD
総利益:
28 962.14 USD (495 059 pips)
総損失:
-32 048.40 USD (468 420 pips)
最大連続の勝ち:
10 (2 175.13 USD)
最大連続利益:
2 175.13 USD (10)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
66.11%
最大入金額:
45.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
-0.33
長いトレード:
197 (63.55%)
短いトレード:
113 (36.45%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-9.96 USD
平均利益:
247.54 USD
平均損失:
-166.05 USD
最大連続の負け:
19 (-3 426.32 USD)
最大連続損失:
-3 512.40 USD (14)
月間成長:
-22.56%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
8 853.62 USD
最大の:
9 453.72 USD (89.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
89.04% (9 453.72 USD)
エクイティによる:
18.30% (317.19 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|310
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-3.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|27K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Auto Assist Trade
Provide by Traders Family
Balance : $10.000
Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $10.000
Start Trade : June 1, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
69 USD/月
-44%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
30
0%
310
37%
66%
0.90
-9.96
USD
USD
89%
1:50