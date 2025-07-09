- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
310
Negociações com lucro:
117 (37.74%)
Negociações com perda:
193 (62.26%)
Melhor negociação:
496.12 USD
Pior negociação:
-409.07 USD
Lucro bruto:
28 962.14 USD (495 059 pips)
Perda bruta:
-32 048.40 USD (468 420 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (2 175.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 175.13 USD (10)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
66.11%
Depósito máximo carregado:
45.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
-0.33
Negociações longas:
197 (63.55%)
Negociações curtas:
113 (36.45%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-9.96 USD
Lucro médio:
247.54 USD
Perda média:
-166.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-3 426.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 512.40 USD (14)
Crescimento mensal:
-22.56%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8 853.62 USD
Máximo:
9 453.72 USD (89.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
89.04% (9 453.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.30% (317.19 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|310
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-3.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|27K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +496.12 USD
Pior negociação: -409 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +2 175.13 USD
Máxima perda consecutiva: -3 426.32 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Auto Assist Trade
Provide by Traders Family
Balance : $10.000
Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $10.000
Start Trade : June 1, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
69 USD por mês
-44%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
30
0%
310
37%
66%
0.90
-9.96
USD
USD
89%
1:50