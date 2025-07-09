SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Konsor ABAS Goals 50K
Kristianus Nugroho Pudyantoro

Konsor ABAS Goals 50K

Kristianus Nugroho Pudyantoro
0 comentários
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 69 USD por mês
crescimento desde 2025 -44%
MaxrichGroup-Real
1:50
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
310
Negociações com lucro:
117 (37.74%)
Negociações com perda:
193 (62.26%)
Melhor negociação:
496.12 USD
Pior negociação:
-409.07 USD
Lucro bruto:
28 962.14 USD (495 059 pips)
Perda bruta:
-32 048.40 USD (468 420 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (2 175.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 175.13 USD (10)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
66.11%
Depósito máximo carregado:
45.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
-0.33
Negociações longas:
197 (63.55%)
Negociações curtas:
113 (36.45%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-9.96 USD
Lucro médio:
247.54 USD
Perda média:
-166.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-3 426.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 512.40 USD (14)
Crescimento mensal:
-22.56%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8 853.62 USD
Máximo:
9 453.72 USD (89.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
89.04% (9 453.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.30% (317.19 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 310
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -3.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 27K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +496.12 USD
Pior negociação: -409 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +2 175.13 USD
Máxima perda consecutiva: -3 426.32 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
196 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Auto Assist Trade

Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id

Balance : $10.000
Start Trade : June 1, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup


Sem comentários
2025.12.17 01:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 01:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 14:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.58% of days out of 171 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 14:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 17:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 05:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 16:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 07:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 17:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 12:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 10:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 04:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 02:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 15:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.09 04:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Konsor ABAS Goals 50K
69 USD por mês
-44%
0
0
USD
4.5K
USD
30
0%
310
37%
66%
0.90
-9.96
USD
89%
1:50
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.