Kristianus Nugroho Pudyantoro

Konsor ABAS Goals 50K

Kristianus Nugroho Pudyantoro
0 Bewertungen
31 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -48%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
312
Gewinntrades:
117 (37.50%)
Verlusttrades:
195 (62.50%)
Bester Trade:
496.12 USD
Schlechtester Trade:
-409.07 USD
Bruttoprofit:
28 962.14 USD (495 059 pips)
Bruttoverlust:
-32 352.92 USD (474 420 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (2 175.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 175.13 USD (10)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
66.11%
Max deposit load:
45.00%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.36
Long-Positionen:
199 (63.78%)
Short-Positionen:
113 (36.22%)
Profit-Faktor:
0.90
Mathematische Gewinnerwartung:
-10.87 USD
Durchschnittlicher Profit:
247.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-165.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-3 426.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 512.40 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-35.33%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
8 853.62 USD
Maximaler:
9 453.72 USD (89.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
89.04% (9 453.72 USD)
Kapital:
18.30% (317.19 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 312
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -3.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 21K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +496.12 USD
Schlechtester Trade: -409 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 175.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 426.32 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 196 ...
Auto Assist Trade

Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id

Balance : $10.000
Start Trade : June 1, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup


Keine Bewertungen
2025.12.17 01:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 01:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 14:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.58% of days out of 171 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 14:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 17:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 05:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 16:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 07:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 17:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 12:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 10:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 04:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 02:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 15:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.09 04:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
