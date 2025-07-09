- Wachstum
Trades insgesamt:
312
Gewinntrades:
117 (37.50%)
Verlusttrades:
195 (62.50%)
Bester Trade:
496.12 USD
Schlechtester Trade:
-409.07 USD
Bruttoprofit:
28 962.14 USD (495 059 pips)
Bruttoverlust:
-32 352.92 USD (474 420 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (2 175.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 175.13 USD (10)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
66.11%
Max deposit load:
45.00%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.36
Long-Positionen:
199 (63.78%)
Short-Positionen:
113 (36.22%)
Profit-Faktor:
0.90
Mathematische Gewinnerwartung:
-10.87 USD
Durchschnittlicher Profit:
247.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-165.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-3 426.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 512.40 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-35.33%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
8 853.62 USD
Maximaler:
9 453.72 USD (89.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
89.04% (9 453.72 USD)
Kapital:
18.30% (317.19 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|312
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-3.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|21K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +496.12 USD
Schlechtester Trade: -409 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 175.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 426.32 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Auto Assist Trade
Provide by Traders Family
Balance : $10.000
Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $10.000
Start Trade : June 1, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
69 USD pro Monat
-48%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
31
0%
312
37%
66%
0.89
-10.87
USD
USD
89%
1:50