- 자본
- 축소
트레이드:
329
이익 거래:
127 (38.60%)
손실 거래:
202 (61.40%)
최고의 거래:
496.12 USD
최악의 거래:
-409.07 USD
총 수익:
31 439.43 USD (545 070 pips)
총 손실:
-33 285.19 USD (492 877 pips)
연속 최대 이익:
10 (2 175.13 USD)
연속 최대 이익:
2 175.13 USD (10)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
64.78%
최대 입금량:
45.00%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
-0.20
롱(주식매수):
216 (65.65%)
숏(주식차입매도):
113 (34.35%)
수익 요인:
0.94
기대수익:
-5.61 USD
평균 이익:
247.55 USD
평균 손실:
-164.78 USD
연속 최대 손실:
19 (-3 426.32 USD)
연속 최대 손실:
-3 512.40 USD (14)
월별 성장률:
42.77%
연간 예측:
518.97%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
8 853.62 USD
최대한의:
9 453.72 USD (89.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
89.04% (9 453.72 USD)
자본금별:
18.30% (317.19 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|329
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-1.8K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|52K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +496.12 USD
최악의 거래: -409 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +2 175.13 USD
연속 최대 손실: -3 426.32 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Auto Assist Trade
Provide by Traders Family
Balance : $10.000
Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $10.000
Start Trade : June 1, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 69 USD
-28%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
32
0%
329
38%
65%
0.94
-5.61
USD
USD
89%
1:50