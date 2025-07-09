- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
310
盈利交易:
117 (37.74%)
亏损交易:
193 (62.26%)
最好交易:
496.12 USD
最差交易:
-409.07 USD
毛利:
28 962.14 USD (495 059 pips)
毛利亏损:
-32 048.40 USD (468 420 pips)
最大连续赢利:
10 (2 175.13 USD)
最大连续盈利:
2 175.13 USD (10)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
66.11%
最大入金加载:
45.00%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
23 小时
采收率:
-0.33
长期交易:
197 (63.55%)
短期交易:
113 (36.45%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-9.96 USD
平均利润:
247.54 USD
平均损失:
-166.05 USD
最大连续失误:
19 (-3 426.32 USD)
最大连续亏损:
-3 512.40 USD (14)
每月增长:
-22.56%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
8 853.62 USD
最大值:
9 453.72 USD (89.19%)
相对跌幅:
结余:
89.04% (9 453.72 USD)
净值:
18.30% (317.19 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|310
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-3.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|27K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +496.12 USD
最差交易: -409 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +2 175.13 USD
最大连续亏损: -3 426.32 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
