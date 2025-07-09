- Croissance
Trades:
156
Bénéfice trades:
46 (29.48%)
Perte trades:
110 (70.51%)
Meilleure transaction:
496.12 USD
Pire transaction:
-409.07 USD
Bénéfice brut:
13 036.40 USD (173 780 pips)
Perte brute:
-19 331.67 USD (217 307 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (1 656.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 656.79 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
64.48%
Charge de dépôt maximale:
45.00%
Dernier trade:
28 il y a des minutes
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.67
Longs trades:
98 (62.82%)
Courts trades:
58 (37.18%)
Facteur de profit:
0.67
Rendement attendu:
-40.35 USD
Bénéfice moyen:
283.40 USD
Perte moyenne:
-175.74 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-2 390.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 512.40 USD (14)
Croissance mensuelle:
46.73%
Prévision annuelle:
567.01%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8 853.62 USD
Maximal:
9 453.72 USD (89.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
89.04% (9 453.72 USD)
Par fonds propres:
18.30% (317.19 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-6.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-44K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +496.12 USD
Pire transaction: -409 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +1 656.79 USD
Perte consécutive maximale: -2 390.09 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
Auto Assist Trade
Provide by Traders Family
Balance : $10.000
Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $10.000
Start Trade : June 1, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
Aucun avis
