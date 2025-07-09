SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Konsor ABAS Goals 50K
Kristianus Nugroho Pudyantoro

Konsor ABAS Goals 50K

Kristianus Nugroho Pudyantoro
0 avis
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 69 USD par mois
croissance depuis 2025 -64%
MaxrichGroup-Real
1:50
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
156
Bénéfice trades:
46 (29.48%)
Perte trades:
110 (70.51%)
Meilleure transaction:
496.12 USD
Pire transaction:
-409.07 USD
Bénéfice brut:
13 036.40 USD (173 780 pips)
Perte brute:
-19 331.67 USD (217 307 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (1 656.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 656.79 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
64.48%
Charge de dépôt maximale:
45.00%
Dernier trade:
28 il y a des minutes
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.67
Longs trades:
98 (62.82%)
Courts trades:
58 (37.18%)
Facteur de profit:
0.67
Rendement attendu:
-40.35 USD
Bénéfice moyen:
283.40 USD
Perte moyenne:
-175.74 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-2 390.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 512.40 USD (14)
Croissance mensuelle:
46.73%
Prévision annuelle:
567.01%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8 853.62 USD
Maximal:
9 453.72 USD (89.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
89.04% (9 453.72 USD)
Par fonds propres:
18.30% (317.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 156
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -6.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -44K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +496.12 USD
Pire transaction: -409 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +1 656.79 USD
Perte consécutive maximale: -2 390.09 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real29
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
192 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Auto Assist Trade

Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id

Balance : $10.000
Start Trade : June 1, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup


Aucun avis
2025.10.03 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 17:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 12:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 10:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 04:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 02:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 15:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.09 04:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Konsor ABAS Goals 50K
69 USD par mois
-64%
0
0
USD
3.9K
USD
19
0%
156
29%
64%
0.67
-40.35
USD
89%
1:50
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.