SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Undefated
Damir Hamzic

Undefated

Damir Hamzic
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 120%
RoboForex-ECN-3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
363
Kârla kapanan işlemler:
294 (80.99%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (19.01%)
En iyi işlem:
15.66 EUR
En kötü işlem:
-7.23 EUR
Brüt kâr:
597.85 EUR (60 205 pips)
Brüt zarar:
-148.81 EUR (18 095 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (66.91 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
66.91 EUR (38)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
32.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
20.64
Alış işlemleri:
190 (52.34%)
Satış işlemleri:
173 (47.66%)
Kâr faktörü:
4.02
Beklenen getiri:
1.24 EUR
Ortalama kâr:
2.03 EUR
Ortalama zarar:
-2.16 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-10.80 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-14.28 EUR (2)
Aylık büyüme:
20.03%
Algo alım-satım:
72%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
21.76 EUR (2.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.89% (21.76 EUR)
Varlığa göre:
58.25% (421.63 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 108
NZDCAD 88
AUDNZD 72
EURCHF 36
GBPCHF 32
USDCHF 17
AUDCHF 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 122
NZDCAD 74
AUDNZD 56
EURCHF 67
GBPCHF 94
USDCHF 63
AUDCHF 37
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 12K
NZDCAD 6.2K
AUDNZD 5.4K
EURCHF 5.2K
GBPCHF 7.1K
USDCHF 3.8K
AUDCHF 2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.66 EUR
En kötü işlem: -7 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +66.91 EUR
Maksimum ardışık zarar: -10.80 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real-7
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.33 × 46
RoboForex-ECN-3
0.41 × 51
VantageInternational-Live 14
0.43 × 7
RoboForex-ECN
0.65 × 77
ThreeTrader-Live
0.73 × 41
VantageInternational-Live 18
0.75 × 4
DooPrime-Live 2
0.89 × 9
ICMarketsSC-Live19
0.91 × 35
ICMarketsSC-Live08
0.92 × 50
ICMarketsSC-Live23
1.14 × 197
AxioryAsia-02Live
1.45 × 33
ICMarketsSC-Live05
1.67 × 9
Darwinex-Live
2.00 × 2
TradersWay-Live
2.00 × 4
Exness-Real17
2.16 × 31
ICMarketsSC-Live09
2.19 × 32
ICMarketsSC-Live33
2.32 × 28
Tickmill-Live10
2.73 × 15
Hankotrade-Live
3.00 × 1
Exness-Real9
3.17 × 29
Exness-Real4
3.55 × 11
Axi-US06-Live
3.57 × 35
17 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Nova strategija. Trokut AUD, CAD, NZD with EA. Ponekad EUCH, GBCH,AUCH,usch manual. Minimalni depozit 100. Za sigurno kopiranje 200. Inače se sve testira i stvara periodični profit. Ako želite veći profit, postavite veći omjer ili ulog.
İnceleme yok
2025.09.23 05:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 07:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 02:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 23:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 19:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 18:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 16:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 23:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 21:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 16:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 22:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 15:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol