İşlemler:
363
Kârla kapanan işlemler:
294 (80.99%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (19.01%)
En iyi işlem:
15.66 EUR
En kötü işlem:
-7.23 EUR
Brüt kâr:
597.85 EUR (60 205 pips)
Brüt zarar:
-148.81 EUR (18 095 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (66.91 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
66.91 EUR (38)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
32.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
20.64
Alış işlemleri:
190 (52.34%)
Satış işlemleri:
173 (47.66%)
Kâr faktörü:
4.02
Beklenen getiri:
1.24 EUR
Ortalama kâr:
2.03 EUR
Ortalama zarar:
-2.16 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-10.80 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-14.28 EUR (2)
Aylık büyüme:
20.03%
Algo alım-satım:
72%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
21.76 EUR (2.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.89% (21.76 EUR)
Varlığa göre:
58.25% (421.63 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|108
|NZDCAD
|88
|AUDNZD
|72
|EURCHF
|36
|GBPCHF
|32
|USDCHF
|17
|AUDCHF
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|122
|NZDCAD
|74
|AUDNZD
|56
|EURCHF
|67
|GBPCHF
|94
|USDCHF
|63
|AUDCHF
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|12K
|NZDCAD
|6.2K
|AUDNZD
|5.4K
|EURCHF
|5.2K
|GBPCHF
|7.1K
|USDCHF
|3.8K
|AUDCHF
|2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.66 EUR
En kötü işlem: -7 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +66.91 EUR
Maksimum ardışık zarar: -10.80 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real-7
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.33 × 46
|
RoboForex-ECN-3
|0.41 × 51
|
VantageInternational-Live 14
|0.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|0.65 × 77
|
ThreeTrader-Live
|0.73 × 41
|
VantageInternational-Live 18
|0.75 × 4
|
DooPrime-Live 2
|0.89 × 9
|
ICMarketsSC-Live19
|0.91 × 35
|
ICMarketsSC-Live08
|0.92 × 50
|
ICMarketsSC-Live23
|1.14 × 197
|
AxioryAsia-02Live
|1.45 × 33
|
ICMarketsSC-Live05
|1.67 × 9
|
Darwinex-Live
|2.00 × 2
|
TradersWay-Live
|2.00 × 4
|
Exness-Real17
|2.16 × 31
|
ICMarketsSC-Live09
|2.19 × 32
|
ICMarketsSC-Live33
|2.32 × 28
|
Tickmill-Live10
|2.73 × 15
|
Hankotrade-Live
|3.00 × 1
|
Exness-Real9
|3.17 × 29
|
Exness-Real4
|3.55 × 11
|
Axi-US06-Live
|3.57 × 35
Nova strategija. Trokut AUD, CAD, NZD with EA. Ponekad EUCH, GBCH,AUCH,usch manual. Minimalni depozit 100. Za sigurno kopiranje 200. Inače se sve testira i stvara periodični profit. Ako želite veći profit, postavite veći omjer ili ulog.
İnceleme yok