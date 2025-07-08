- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
463
Gewinntrades:
372 (80.34%)
Verlusttrades:
91 (19.65%)
Bester Trade:
78.04 EUR
Schlechtester Trade:
-84.10 EUR
Bruttoprofit:
1 099.77 EUR (93 227 pips)
Bruttoverlust:
-661.08 EUR (64 143 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
38 (66.91 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
143.27 EUR (7)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
67.77%
Letzter Trade:
13 Minuten
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
1.67
Long-Positionen:
250 (54.00%)
Short-Positionen:
213 (46.00%)
Profit-Faktor:
1.66
Mathematische Gewinnerwartung:
0.95 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.96 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-7.26 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-262.79 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-262.79 EUR (4)
Wachstum pro Monat :
2.31%
Jahresprognose:
28.02%
Algo-Trading:
60%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
262.79 EUR (26.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.61% (262.79 EUR)
Kapital:
88.41% (1 335.12 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|121
|NZDCAD
|95
|AUDNZD
|89
|GBPCHF
|55
|EURCHF
|43
|USDCHF
|34
|AUDCHF
|14
|EURGBP
|6
|GBPCAD
|2
|CADCHF
|2
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|161
|NZDCAD
|94
|AUDNZD
|-244
|GBPCHF
|185
|EURCHF
|80
|USDCHF
|117
|AUDCHF
|50
|EURGBP
|33
|GBPCAD
|7
|CADCHF
|11
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|17K
|NZDCAD
|8.6K
|AUDNZD
|-28K
|GBPCHF
|9.2K
|EURCHF
|5.7K
|USDCHF
|7.9K
|AUDCHF
|3.9K
|EURGBP
|2.5K
|GBPCAD
|1.1K
|CADCHF
|866
|AUDUSD
|351
|GBPUSD
|200
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +78.04 EUR
Schlechtester Trade: -84 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +66.91 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -262.79 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
FBS-Real-7
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
VantageInternational-Live 18
|0.23 × 13
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Exness-Real17
|0.40 × 404
|
ThreeTrader-Live
|0.42 × 190
|
RoboForex-ECN
|0.45 × 672
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
ICMarketsSC-Live10
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.50 × 169
|
RoboForex-ECN-3
|0.64 × 144
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.64 × 104
|
RoboForex-Prime
|0.65 × 26
|
ICMarketsSC-Live19
|0.69 × 78
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
VantageInternational-Live 14
|0.71 × 17
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
DooPrime-Live 2
|0.89 × 9
|
ICMarketsSC-Live08
|0.91 × 70
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|1.13 × 198
Nova strategija. Trokut AUD, CAD, NZD with EA. Ponekad EUCH, GBCH,AUCH,usch manual. Minimalni depozit 100. Za sigurno kopiranje 200. Inače se sve testira i stvara periodični profit. Ako želite veći profit, postavite veći omjer ili ulog.
Keine Bewertungen