SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Undefated
Damir Hamzic

Undefated

Damir Hamzic
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
25 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 109%
RoboForex-ECN-3
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
463
Gewinntrades:
372 (80.34%)
Verlusttrades:
91 (19.65%)
Bester Trade:
78.04 EUR
Schlechtester Trade:
-84.10 EUR
Bruttoprofit:
1 099.77 EUR (93 227 pips)
Bruttoverlust:
-661.08 EUR (64 143 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
38 (66.91 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
143.27 EUR (7)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
67.77%
Letzter Trade:
13 Minuten
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
1.67
Long-Positionen:
250 (54.00%)
Short-Positionen:
213 (46.00%)
Profit-Faktor:
1.66
Mathematische Gewinnerwartung:
0.95 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.96 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-7.26 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-262.79 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-262.79 EUR (4)
Wachstum pro Monat :
2.31%
Jahresprognose:
28.02%
Algo-Trading:
60%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
262.79 EUR (26.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.61% (262.79 EUR)
Kapital:
88.41% (1 335.12 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 121
NZDCAD 95
AUDNZD 89
GBPCHF 55
EURCHF 43
USDCHF 34
AUDCHF 14
EURGBP 6
GBPCAD 2
CADCHF 2
AUDUSD 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 161
NZDCAD 94
AUDNZD -244
GBPCHF 185
EURCHF 80
USDCHF 117
AUDCHF 50
EURGBP 33
GBPCAD 7
CADCHF 11
AUDUSD 3
GBPUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 17K
NZDCAD 8.6K
AUDNZD -28K
GBPCHF 9.2K
EURCHF 5.7K
USDCHF 7.9K
AUDCHF 3.9K
EURGBP 2.5K
GBPCAD 1.1K
CADCHF 866
AUDUSD 351
GBPUSD 200
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +78.04 EUR
Schlechtester Trade: -84 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +66.91 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -262.79 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real11
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
VantageInternational-Live 18
0.23 × 13
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.40 × 404
ThreeTrader-Live
0.42 × 190
RoboForex-ECN
0.45 × 672
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ICMarketsSC-Live10
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.50 × 169
RoboForex-ECN-3
0.64 × 144
Alpari-Pro.ECN2
0.64 × 104
RoboForex-Prime
0.65 × 26
ICMarketsSC-Live19
0.69 × 78
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
VantageInternational-Live 14
0.71 × 17
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
DooPrime-Live 2
0.89 × 9
ICMarketsSC-Live08
0.91 × 70
Exness-Real29
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
1.13 × 198
noch 45 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Nova strategija. Trokut AUD, CAD, NZD with EA. Ponekad EUCH, GBCH,AUCH,usch manual. Minimalni depozit 100. Za sigurno kopiranje 200. Inače se sve testira i stvara periodični profit. Ako želite veći profit, postavite veći omjer ili ulog.
Keine Bewertungen
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 07:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 03:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 11:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 08:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 01:12
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 21:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 13:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen