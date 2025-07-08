信号部分
Damir Hamzic

Undefated

Damir Hamzic
可靠性
24
0 / 0 USD
增长自 2025 108%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
451
盈利交易:
361 (80.04%)
亏损交易:
90 (19.96%)
最好交易:
78.04 EUR
最差交易:
-84.10 EUR
毛利:
1 086.87 EUR (92 079 pips)
毛利亏损:
-661.07 EUR (64 141 pips)
最大连续赢利:
38 (66.91 EUR)
最大连续盈利:
143.27 EUR (7)
夏普比率:
0.15
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
67.77%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
5 天
采收率:
1.62
长期交易:
243 (53.88%)
短期交易:
208 (46.12%)
利润因子:
1.64
预期回报:
0.94 EUR
平均利润:
3.01 EUR
平均损失:
-7.35 EUR
最大连续失误:
4 (-262.79 EUR)
最大连续亏损:
-262.79 EUR (4)
每月增长:
8.05%
年度预测:
97.70%
算法交易:
59%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
262.79 EUR (26.42%)
相对跌幅:
结余:
28.61% (262.79 EUR)
净值:
88.41% (1 335.12 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 118
NZDCAD 95
AUDNZD 89
GBPCHF 55
EURCHF 43
USDCHF 27
AUDCHF 14
EURGBP 6
GBPCAD 2
CADCHF 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 161
NZDCAD 94
AUDNZD -244
GBPCHF 185
EURCHF 80
USDCHF 109
AUDCHF 50
EURGBP 33
GBPCAD 7
CADCHF 11
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 17K
NZDCAD 8.6K
AUDNZD -28K
GBPCHF 9.2K
EURCHF 5.7K
USDCHF 7.5K
AUDCHF 3.9K
EURGBP 2.5K
GBPCAD 1.1K
CADCHF 866
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +78.04 EUR
最差交易: -84 EUR
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +66.91 EUR
最大连续亏损: -262.79 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Prime
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 7
FBS-Real-7
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.41 × 64
VantageInternational-Live 18
0.43 × 7
VantageInternational-Live 14
0.60 × 10
RoboForex-ECN
0.65 × 85
ThreeTrader-Live
0.67 × 45
ICMarketsSC-Live19
0.79 × 47
ICMarketsSC-Live08
0.86 × 56
DooPrime-Live 2
0.89 × 9
ICMarketsSC-Live11
0.95 × 60
TradersWay-Live
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live23
1.14 × 197
AxioryAsia-02Live
1.37 × 35
ICMarketsSC-Live05
1.67 × 9
Exness-Real17
1.97 × 35
Darwinex-Live
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
2.03 × 32
ICMarketsSC-Live09
2.06 × 34
Exness-Real9
2.19 × 47
Tickmill-Live10
2.37 × 19
Hankotrade-Live
3.00 × 1
Axi-US06-Live
3.29 × 45
19 更多...
Nova strategija. Trokut AUD, CAD, NZD with EA. Ponekad EUCH, GBCH,AUCH,usch manual. Minimalni depozit 100. Za sigurno kopiranje 200. Inače se sve testira i stvara periodični profit. Ako želite veći profit, postavite veći omjer ili ulog.
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 07:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 03:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 11:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 08:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 01:12
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 21:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 13:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
