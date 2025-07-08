- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
451
盈利交易:
361 (80.04%)
亏损交易:
90 (19.96%)
最好交易:
78.04 EUR
最差交易:
-84.10 EUR
毛利:
1 086.87 EUR (92 079 pips)
毛利亏损:
-661.07 EUR (64 141 pips)
最大连续赢利:
38 (66.91 EUR)
最大连续盈利:
143.27 EUR (7)
夏普比率:
0.15
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
67.77%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
5 天
采收率:
1.62
长期交易:
243 (53.88%)
短期交易:
208 (46.12%)
利润因子:
1.64
预期回报:
0.94 EUR
平均利润:
3.01 EUR
平均损失:
-7.35 EUR
最大连续失误:
4 (-262.79 EUR)
最大连续亏损:
-262.79 EUR (4)
每月增长:
8.05%
年度预测:
97.70%
算法交易:
59%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
262.79 EUR (26.42%)
相对跌幅:
结余:
28.61% (262.79 EUR)
净值:
88.41% (1 335.12 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|118
|NZDCAD
|95
|AUDNZD
|89
|GBPCHF
|55
|EURCHF
|43
|USDCHF
|27
|AUDCHF
|14
|EURGBP
|6
|GBPCAD
|2
|CADCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|161
|NZDCAD
|94
|AUDNZD
|-244
|GBPCHF
|185
|EURCHF
|80
|USDCHF
|109
|AUDCHF
|50
|EURGBP
|33
|GBPCAD
|7
|CADCHF
|11
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|17K
|NZDCAD
|8.6K
|AUDNZD
|-28K
|GBPCHF
|9.2K
|EURCHF
|5.7K
|USDCHF
|7.5K
|AUDCHF
|3.9K
|EURGBP
|2.5K
|GBPCAD
|1.1K
|CADCHF
|866
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +78.04 EUR
最差交易: -84 EUR
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +66.91 EUR
最大连续亏损: -262.79 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 7
|
FBS-Real-7
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.41 × 64
|
VantageInternational-Live 18
|0.43 × 7
|
VantageInternational-Live 14
|0.60 × 10
|
RoboForex-ECN
|0.65 × 85
|
ThreeTrader-Live
|0.67 × 45
|
ICMarketsSC-Live19
|0.79 × 47
|
ICMarketsSC-Live08
|0.86 × 56
|
DooPrime-Live 2
|0.89 × 9
|
ICMarketsSC-Live11
|0.95 × 60
|
TradersWay-Live
|1.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live23
|1.14 × 197
|
AxioryAsia-02Live
|1.37 × 35
|
ICMarketsSC-Live05
|1.67 × 9
|
Exness-Real17
|1.97 × 35
|
Darwinex-Live
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|2.03 × 32
|
ICMarketsSC-Live09
|2.06 × 34
|
Exness-Real9
|2.19 × 47
|
Tickmill-Live10
|2.37 × 19
|
Hankotrade-Live
|3.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|3.29 × 45
Nova strategija. Trokut AUD, CAD, NZD with EA. Ponekad EUCH, GBCH,AUCH,usch manual. Minimalni depozit 100. Za sigurno kopiranje 200. Inače se sve testira i stvara periodični profit. Ako želite veći profit, postavite veći omjer ili ulog.
