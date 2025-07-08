- Прирост
Всего трейдов:
451
Прибыльных трейдов:
361 (80.04%)
Убыточных трейдов:
90 (19.96%)
Лучший трейд:
78.04 EUR
Худший трейд:
-84.10 EUR
Общая прибыль:
1 086.87 EUR (92 079 pips)
Общий убыток:
-661.07 EUR (64 141 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (66.91 EUR)
Макс. прибыль в серии:
143.27 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
67.77%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
1.62
Длинных трейдов:
243 (53.88%)
Коротких трейдов:
208 (46.12%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
0.94 EUR
Средняя прибыль:
3.01 EUR
Средний убыток:
-7.35 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-262.79 EUR)
Макс. убыток в серии:
-262.79 EUR (4)
Прирост в месяц:
8.05%
Годовой прогноз:
97.70%
Алготрейдинг:
59%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
262.79 EUR (26.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.61% (262.79 EUR)
По эквити:
88.41% (1 335.12 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|118
|NZDCAD
|95
|AUDNZD
|89
|GBPCHF
|55
|EURCHF
|43
|USDCHF
|27
|AUDCHF
|14
|EURGBP
|6
|GBPCAD
|2
|CADCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|161
|NZDCAD
|94
|AUDNZD
|-244
|GBPCHF
|185
|EURCHF
|80
|USDCHF
|109
|AUDCHF
|50
|EURGBP
|33
|GBPCAD
|7
|CADCHF
|11
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|17K
|NZDCAD
|8.6K
|AUDNZD
|-28K
|GBPCHF
|9.2K
|EURCHF
|5.7K
|USDCHF
|7.5K
|AUDCHF
|3.9K
|EURGBP
|2.5K
|GBPCAD
|1.1K
|CADCHF
|866
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +78.04 EUR
Худший трейд: -84 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +66.91 EUR
Макс. убыток в серии: -262.79 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 7
|
FBS-Real-7
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.41 × 64
|
VantageInternational-Live 18
|0.43 × 7
|
VantageInternational-Live 14
|0.60 × 10
|
RoboForex-ECN
|0.65 × 85
|
ThreeTrader-Live
|0.67 × 45
|
ICMarketsSC-Live19
|0.79 × 47
|
ICMarketsSC-Live08
|0.86 × 56
|
DooPrime-Live 2
|0.89 × 9
|
ICMarketsSC-Live11
|0.95 × 60
|
TradersWay-Live
|1.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live23
|1.14 × 197
|
AxioryAsia-02Live
|1.37 × 35
|
ICMarketsSC-Live05
|1.67 × 9
|
Exness-Real17
|1.97 × 35
|
Darwinex-Live
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|2.03 × 32
|
ICMarketsSC-Live09
|2.06 × 34
|
Exness-Real9
|2.19 × 47
|
Tickmill-Live10
|2.37 × 19
|
Hankotrade-Live
|3.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|3.29 × 45
Nova strategija. Trokut AUD, CAD, NZD with EA. Ponekad EUCH, GBCH,AUCH,usch manual. Minimalni depozit 100. Za sigurno kopiranje 200. Inače se sve testira i stvara periodični profit. Ako želite veći profit, postavite veći omjer ili ulog.
