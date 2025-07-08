СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Undefated
Damir Hamzic

Undefated

Damir Hamzic
0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 108%
RoboForex-ECN-3
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
451
Прибыльных трейдов:
361 (80.04%)
Убыточных трейдов:
90 (19.96%)
Лучший трейд:
78.04 EUR
Худший трейд:
-84.10 EUR
Общая прибыль:
1 086.87 EUR (92 079 pips)
Общий убыток:
-661.07 EUR (64 141 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (66.91 EUR)
Макс. прибыль в серии:
143.27 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
67.77%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
1.62
Длинных трейдов:
243 (53.88%)
Коротких трейдов:
208 (46.12%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
0.94 EUR
Средняя прибыль:
3.01 EUR
Средний убыток:
-7.35 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-262.79 EUR)
Макс. убыток в серии:
-262.79 EUR (4)
Прирост в месяц:
8.05%
Годовой прогноз:
97.70%
Алготрейдинг:
59%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
262.79 EUR (26.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.61% (262.79 EUR)
По эквити:
88.41% (1 335.12 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 118
NZDCAD 95
AUDNZD 89
GBPCHF 55
EURCHF 43
USDCHF 27
AUDCHF 14
EURGBP 6
GBPCAD 2
CADCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 161
NZDCAD 94
AUDNZD -244
GBPCHF 185
EURCHF 80
USDCHF 109
AUDCHF 50
EURGBP 33
GBPCAD 7
CADCHF 11
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 17K
NZDCAD 8.6K
AUDNZD -28K
GBPCHF 9.2K
EURCHF 5.7K
USDCHF 7.5K
AUDCHF 3.9K
EURGBP 2.5K
GBPCAD 1.1K
CADCHF 866
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +78.04 EUR
Худший трейд: -84 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +66.91 EUR
Макс. убыток в серии: -262.79 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Prime
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 7
FBS-Real-7
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.41 × 64
VantageInternational-Live 18
0.43 × 7
VantageInternational-Live 14
0.60 × 10
RoboForex-ECN
0.65 × 85
ThreeTrader-Live
0.67 × 45
ICMarketsSC-Live19
0.79 × 47
ICMarketsSC-Live08
0.86 × 56
DooPrime-Live 2
0.89 × 9
ICMarketsSC-Live11
0.95 × 60
TradersWay-Live
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live23
1.14 × 197
AxioryAsia-02Live
1.37 × 35
ICMarketsSC-Live05
1.67 × 9
Exness-Real17
1.97 × 35
Darwinex-Live
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
2.03 × 32
ICMarketsSC-Live09
2.06 × 34
Exness-Real9
2.19 × 47
Tickmill-Live10
2.37 × 19
Hankotrade-Live
3.00 × 1
Axi-US06-Live
3.29 × 45
еще 19...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Nova strategija. Trokut AUD, CAD, NZD with EA. Ponekad EUCH, GBCH,AUCH,usch manual. Minimalni depozit 100. Za sigurno kopiranje 200. Inače se sve testira i stvara periodični profit. Ako želite veći profit, postavite veći omjer ili ulog.
Нет отзывов
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 07:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 03:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 11:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 08:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 01:12
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 21:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 13:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика