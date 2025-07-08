SegnaliSezioni
Damir Hamzic

Undefated

Damir Hamzic
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 120%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
363
Profit Trade:
294 (80.99%)
Loss Trade:
69 (19.01%)
Best Trade:
15.66 EUR
Worst Trade:
-7.23 EUR
Profitto lordo:
597.85 EUR (60 205 pips)
Perdita lorda:
-148.81 EUR (18 095 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (66.91 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
66.91 EUR (38)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
32.72%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
20.64
Long Trade:
190 (52.34%)
Short Trade:
173 (47.66%)
Fattore di profitto:
4.02
Profitto previsto:
1.24 EUR
Profitto medio:
2.03 EUR
Perdita media:
-2.16 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-10.80 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-14.28 EUR (2)
Crescita mensile:
23.05%
Algo trading:
72%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
21.76 EUR (2.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.89% (21.76 EUR)
Per equità:
58.25% (421.63 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 108
NZDCAD 88
AUDNZD 72
EURCHF 36
GBPCHF 32
USDCHF 17
AUDCHF 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 122
NZDCAD 74
AUDNZD 56
EURCHF 67
GBPCHF 94
USDCHF 63
AUDCHF 37
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 12K
NZDCAD 6.2K
AUDNZD 5.4K
EURCHF 5.2K
GBPCHF 7.1K
USDCHF 3.8K
AUDCHF 2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.66 EUR
Worst Trade: -7 EUR
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +66.91 EUR
Massima perdita consecutiva: -10.80 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real-7
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.33 × 46
RoboForex-ECN-3
0.41 × 51
VantageInternational-Live 14
0.43 × 7
RoboForex-ECN
0.65 × 77
ThreeTrader-Live
0.73 × 41
VantageInternational-Live 18
0.75 × 4
DooPrime-Live 2
0.89 × 9
ICMarketsSC-Live19
0.91 × 35
ICMarketsSC-Live08
0.92 × 50
ICMarketsSC-Live23
1.14 × 197
AxioryAsia-02Live
1.45 × 33
ICMarketsSC-Live05
1.67 × 9
Darwinex-Live
2.00 × 2
TradersWay-Live
2.00 × 4
Exness-Real17
2.16 × 31
ICMarketsSC-Live09
2.19 × 32
ICMarketsSC-Live33
2.32 × 28
Tickmill-Live10
2.73 × 15
Hankotrade-Live
3.00 × 1
Exness-Real9
3.17 × 29
Exness-Real4
3.55 × 11
Axi-US06-Live
3.57 × 35
17 più
Nova strategija. Trokut AUD, CAD, NZD with EA. Ponekad EUCH, GBCH,AUCH,usch manual. Minimalni depozit 100. Za sigurno kopiranje 200. Inače se sve testira i stvara periodični profit. Ako želite veći profit, postavite veći omjer ili ulog.
