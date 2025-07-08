- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
363
Profit Trade:
294 (80.99%)
Loss Trade:
69 (19.01%)
Best Trade:
15.66 EUR
Worst Trade:
-7.23 EUR
Profitto lordo:
597.85 EUR (60 205 pips)
Perdita lorda:
-148.81 EUR (18 095 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (66.91 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
66.91 EUR (38)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
32.72%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
20.64
Long Trade:
190 (52.34%)
Short Trade:
173 (47.66%)
Fattore di profitto:
4.02
Profitto previsto:
1.24 EUR
Profitto medio:
2.03 EUR
Perdita media:
-2.16 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-10.80 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-14.28 EUR (2)
Crescita mensile:
23.05%
Algo trading:
72%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
21.76 EUR (2.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.89% (21.76 EUR)
Per equità:
58.25% (421.63 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|108
|NZDCAD
|88
|AUDNZD
|72
|EURCHF
|36
|GBPCHF
|32
|USDCHF
|17
|AUDCHF
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|122
|NZDCAD
|74
|AUDNZD
|56
|EURCHF
|67
|GBPCHF
|94
|USDCHF
|63
|AUDCHF
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|12K
|NZDCAD
|6.2K
|AUDNZD
|5.4K
|EURCHF
|5.2K
|GBPCHF
|7.1K
|USDCHF
|3.8K
|AUDCHF
|2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.66 EUR
Worst Trade: -7 EUR
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +66.91 EUR
Massima perdita consecutiva: -10.80 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-7
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.33 × 46
|
RoboForex-ECN-3
|0.41 × 51
|
VantageInternational-Live 14
|0.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|0.65 × 77
|
ThreeTrader-Live
|0.73 × 41
|
VantageInternational-Live 18
|0.75 × 4
|
DooPrime-Live 2
|0.89 × 9
|
ICMarketsSC-Live19
|0.91 × 35
|
ICMarketsSC-Live08
|0.92 × 50
|
ICMarketsSC-Live23
|1.14 × 197
|
AxioryAsia-02Live
|1.45 × 33
|
ICMarketsSC-Live05
|1.67 × 9
|
Darwinex-Live
|2.00 × 2
|
TradersWay-Live
|2.00 × 4
|
Exness-Real17
|2.16 × 31
|
ICMarketsSC-Live09
|2.19 × 32
|
ICMarketsSC-Live33
|2.32 × 28
|
Tickmill-Live10
|2.73 × 15
|
Hankotrade-Live
|3.00 × 1
|
Exness-Real9
|3.17 × 29
|
Exness-Real4
|3.55 × 11
|
Axi-US06-Live
|3.57 × 35
Nova strategija. Trokut AUD, CAD, NZD with EA. Ponekad EUCH, GBCH,AUCH,usch manual. Minimalni depozit 100. Za sigurno kopiranje 200. Inače se sve testira i stvara periodični profit. Ako želite veći profit, postavite veći omjer ili ulog.
