Damir Hamzic

Undefated

Damir Hamzic
0 comentarios
Fiabilidad
24 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 108%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
451
Transacciones Rentables:
361 (80.04%)
Transacciones Irrentables:
90 (19.96%)
Mejor transacción:
78.04 EUR
Peor transacción:
-84.10 EUR
Beneficio Bruto:
1 086.87 EUR (92 079 pips)
Pérdidas Brutas:
-661.07 EUR (64 141 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
38 (66.91 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
143.27 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
67.77%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
1.62
Transacciones Largas:
243 (53.88%)
Transacciones Cortas:
208 (46.12%)
Factor de Beneficio:
1.64
Beneficio Esperado:
0.94 EUR
Beneficio medio:
3.01 EUR
Pérdidas medias:
-7.35 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-262.79 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-262.79 EUR (4)
Crecimiento al mes:
8.05%
Pronóstico anual:
97.70%
Trading algorítmico:
59%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
262.79 EUR (26.42%)
Reducción relativa:
De balance:
28.61% (262.79 EUR)
De fondos:
88.41% (1 335.12 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 118
NZDCAD 95
AUDNZD 89
GBPCHF 55
EURCHF 43
USDCHF 27
AUDCHF 14
EURGBP 6
GBPCAD 2
CADCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 161
NZDCAD 94
AUDNZD -244
GBPCHF 185
EURCHF 80
USDCHF 109
AUDCHF 50
EURGBP 33
GBPCAD 7
CADCHF 11
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 17K
NZDCAD 8.6K
AUDNZD -28K
GBPCHF 9.2K
EURCHF 5.7K
USDCHF 7.5K
AUDCHF 3.9K
EURGBP 2.5K
GBPCAD 1.1K
CADCHF 866
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +78.04 EUR
Peor transacción: -84 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +66.91 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -262.79 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-Prime
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 7
FBS-Real-7
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.41 × 64
VantageInternational-Live 18
0.43 × 7
VantageInternational-Live 14
0.60 × 10
RoboForex-ECN
0.65 × 85
ThreeTrader-Live
0.67 × 45
ICMarketsSC-Live19
0.79 × 47
ICMarketsSC-Live08
0.86 × 56
DooPrime-Live 2
0.89 × 9
ICMarketsSC-Live11
0.95 × 60
TradersWay-Live
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live23
1.14 × 197
AxioryAsia-02Live
1.37 × 35
ICMarketsSC-Live05
1.67 × 9
Exness-Real17
1.97 × 35
Darwinex-Live
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
2.03 × 32
ICMarketsSC-Live09
2.06 × 34
Exness-Real9
2.19 × 47
Tickmill-Live10
2.37 × 19
Hankotrade-Live
3.00 × 1
Axi-US06-Live
3.29 × 45
otros 19...
Nova strategija. Trokut AUD, CAD, NZD with EA. Ponekad EUCH, GBCH,AUCH,usch manual. Minimalni depozit 100. Za sigurno kopiranje 200. Inače se sve testira i stvara periodični profit. Ako želite veći profit, postavite veći omjer ili ulog.
