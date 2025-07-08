- Incremento
Total de Trades:
451
Transacciones Rentables:
361 (80.04%)
Transacciones Irrentables:
90 (19.96%)
Mejor transacción:
78.04 EUR
Peor transacción:
-84.10 EUR
Beneficio Bruto:
1 086.87 EUR (92 079 pips)
Pérdidas Brutas:
-661.07 EUR (64 141 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
38 (66.91 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
143.27 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
67.77%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
1.62
Transacciones Largas:
243 (53.88%)
Transacciones Cortas:
208 (46.12%)
Factor de Beneficio:
1.64
Beneficio Esperado:
0.94 EUR
Beneficio medio:
3.01 EUR
Pérdidas medias:
-7.35 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-262.79 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-262.79 EUR (4)
Crecimiento al mes:
8.05%
Pronóstico anual:
97.70%
Trading algorítmico:
59%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
262.79 EUR (26.42%)
Reducción relativa:
De balance:
28.61% (262.79 EUR)
De fondos:
88.41% (1 335.12 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|118
|NZDCAD
|95
|AUDNZD
|89
|GBPCHF
|55
|EURCHF
|43
|USDCHF
|27
|AUDCHF
|14
|EURGBP
|6
|GBPCAD
|2
|CADCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|161
|NZDCAD
|94
|AUDNZD
|-244
|GBPCHF
|185
|EURCHF
|80
|USDCHF
|109
|AUDCHF
|50
|EURGBP
|33
|GBPCAD
|7
|CADCHF
|11
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|17K
|NZDCAD
|8.6K
|AUDNZD
|-28K
|GBPCHF
|9.2K
|EURCHF
|5.7K
|USDCHF
|7.5K
|AUDCHF
|3.9K
|EURGBP
|2.5K
|GBPCAD
|1.1K
|CADCHF
|866
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Mejor transacción: +78.04 EUR
Peor transacción: -84 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +66.91 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -262.79 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 7
|
FBS-Real-7
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.41 × 64
|
VantageInternational-Live 18
|0.43 × 7
|
VantageInternational-Live 14
|0.60 × 10
|
RoboForex-ECN
|0.65 × 85
|
ThreeTrader-Live
|0.67 × 45
|
ICMarketsSC-Live19
|0.79 × 47
|
ICMarketsSC-Live08
|0.86 × 56
|
DooPrime-Live 2
|0.89 × 9
|
ICMarketsSC-Live11
|0.95 × 60
|
TradersWay-Live
|1.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live23
|1.14 × 197
|
AxioryAsia-02Live
|1.37 × 35
|
ICMarketsSC-Live05
|1.67 × 9
|
Exness-Real17
|1.97 × 35
|
Darwinex-Live
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|2.03 × 32
|
ICMarketsSC-Live09
|2.06 × 34
|
Exness-Real9
|2.19 × 47
|
Tickmill-Live10
|2.37 × 19
|
Hankotrade-Live
|3.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|3.29 × 45
Nova strategija. Trokut AUD, CAD, NZD with EA. Ponekad EUCH, GBCH,AUCH,usch manual. Minimalni depozit 100. Za sigurno kopiranje 200. Inače se sve testira i stvara periodični profit. Ako želite veći profit, postavite veći omjer ili ulog.
