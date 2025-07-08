Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real-7 0.00 × 2 Exness-Real 0.00 × 4 RoboForex-Prime 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live11 0.33 × 46 RoboForex-ECN-3 0.41 × 51 VantageInternational-Live 14 0.43 × 7 RoboForex-ECN 0.65 × 77 ThreeTrader-Live 0.73 × 41 VantageInternational-Live 18 0.75 × 4 DooPrime-Live 2 0.89 × 9 ICMarketsSC-Live19 0.91 × 35 ICMarketsSC-Live08 0.92 × 50 ICMarketsSC-Live23 1.14 × 197 AxioryAsia-02Live 1.45 × 33 ICMarketsSC-Live05 1.67 × 9 Darwinex-Live 2.00 × 2 TradersWay-Live 2.00 × 4 Exness-Real17 2.16 × 31 ICMarketsSC-Live09 2.19 × 32 ICMarketsSC-Live33 2.32 × 28 Tickmill-Live10 2.73 × 15 Hankotrade-Live 3.00 × 1 Exness-Real9 3.17 × 29 Exness-Real4 3.55 × 11 Axi-US06-Live 3.57 × 35 17 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou