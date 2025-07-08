- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
363
Bénéfice trades:
294 (80.99%)
Perte trades:
69 (19.01%)
Meilleure transaction:
15.66 EUR
Pire transaction:
-7.23 EUR
Bénéfice brut:
597.85 EUR (60 205 pips)
Perte brute:
-148.81 EUR (18 095 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (66.91 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
66.91 EUR (38)
Ratio de Sharpe:
0.50
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
32.72%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
20.64
Longs trades:
190 (52.34%)
Courts trades:
173 (47.66%)
Facteur de profit:
4.02
Rendement attendu:
1.24 EUR
Bénéfice moyen:
2.03 EUR
Perte moyenne:
-2.16 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-10.80 EUR)
Perte consécutive maximale:
-14.28 EUR (2)
Croissance mensuelle:
23.05%
Algo trading:
72%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
21.76 EUR (2.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.89% (21.76 EUR)
Par fonds propres:
58.25% (421.63 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|108
|NZDCAD
|88
|AUDNZD
|72
|EURCHF
|36
|GBPCHF
|32
|USDCHF
|17
|AUDCHF
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|122
|NZDCAD
|74
|AUDNZD
|56
|EURCHF
|67
|GBPCHF
|94
|USDCHF
|63
|AUDCHF
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|12K
|NZDCAD
|6.2K
|AUDNZD
|5.4K
|EURCHF
|5.2K
|GBPCHF
|7.1K
|USDCHF
|3.8K
|AUDCHF
|2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +15.66 EUR
Pire transaction: -7 EUR
Gains consécutifs maximales: 38
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +66.91 EUR
Perte consécutive maximale: -10.80 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FBS-Real-7
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.33 × 46
|
RoboForex-ECN-3
|0.41 × 51
|
VantageInternational-Live 14
|0.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|0.65 × 77
|
ThreeTrader-Live
|0.73 × 41
|
VantageInternational-Live 18
|0.75 × 4
|
DooPrime-Live 2
|0.89 × 9
|
ICMarketsSC-Live19
|0.91 × 35
|
ICMarketsSC-Live08
|0.92 × 50
|
ICMarketsSC-Live23
|1.14 × 197
|
AxioryAsia-02Live
|1.45 × 33
|
ICMarketsSC-Live05
|1.67 × 9
|
Darwinex-Live
|2.00 × 2
|
TradersWay-Live
|2.00 × 4
|
Exness-Real17
|2.16 × 31
|
ICMarketsSC-Live09
|2.19 × 32
|
ICMarketsSC-Live33
|2.32 × 28
|
Tickmill-Live10
|2.73 × 15
|
Hankotrade-Live
|3.00 × 1
|
Exness-Real9
|3.17 × 29
|
Exness-Real4
|3.55 × 11
|
Axi-US06-Live
|3.57 × 35
17 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Nova strategija. Trokut AUD, CAD, NZD with EA. Ponekad EUCH, GBCH,AUCH,usch manual. Minimalni depozit 100. Za sigurno kopiranje 200. Inače se sve testira i stvara periodični profit. Ako želite veći profit, postavite veći omjer ili ulog.
Aucun avis