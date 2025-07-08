- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
451
Negociações com lucro:
361 (80.04%)
Negociações com perda:
90 (19.96%)
Melhor negociação:
78.04 EUR
Pior negociação:
-84.10 EUR
Lucro bruto:
1 086.87 EUR (92 079 pips)
Perda bruta:
-661.07 EUR (64 141 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (66.91 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
143.27 EUR (7)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
67.77%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
1.62
Negociações longas:
243 (53.88%)
Negociações curtas:
208 (46.12%)
Fator de lucro:
1.64
Valor esperado:
0.94 EUR
Lucro médio:
3.01 EUR
Perda média:
-7.35 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-262.79 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-262.79 EUR (4)
Crescimento mensal:
8.05%
Previsão anual:
97.70%
Algotrading:
59%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
262.79 EUR (26.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.61% (262.79 EUR)
Pelo Capital Líquido:
88.41% (1 335.12 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|118
|NZDCAD
|95
|AUDNZD
|89
|GBPCHF
|55
|EURCHF
|43
|USDCHF
|27
|AUDCHF
|14
|EURGBP
|6
|GBPCAD
|2
|CADCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|161
|NZDCAD
|94
|AUDNZD
|-244
|GBPCHF
|185
|EURCHF
|80
|USDCHF
|109
|AUDCHF
|50
|EURGBP
|33
|GBPCAD
|7
|CADCHF
|11
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|17K
|NZDCAD
|8.6K
|AUDNZD
|-28K
|GBPCHF
|9.2K
|EURCHF
|5.7K
|USDCHF
|7.5K
|AUDCHF
|3.9K
|EURGBP
|2.5K
|GBPCAD
|1.1K
|CADCHF
|866
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +78.04 EUR
Pior negociação: -84 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +66.91 EUR
Máxima perda consecutiva: -262.79 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 7
|
FBS-Real-7
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.41 × 64
|
VantageInternational-Live 18
|0.43 × 7
|
VantageInternational-Live 14
|0.60 × 10
|
RoboForex-ECN
|0.65 × 85
|
ThreeTrader-Live
|0.67 × 45
|
ICMarketsSC-Live19
|0.79 × 47
|
ICMarketsSC-Live08
|0.86 × 56
|
DooPrime-Live 2
|0.89 × 9
|
ICMarketsSC-Live11
|0.95 × 60
|
TradersWay-Live
|1.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live23
|1.14 × 197
|
AxioryAsia-02Live
|1.37 × 35
|
ICMarketsSC-Live05
|1.67 × 9
|
Exness-Real17
|1.97 × 35
|
Darwinex-Live
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|2.03 × 32
|
ICMarketsSC-Live09
|2.06 × 34
|
Exness-Real9
|2.19 × 47
|
Tickmill-Live10
|2.37 × 19
|
Hankotrade-Live
|3.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|3.29 × 45
19 mais ...
Nova strategija. Trokut AUD, CAD, NZD with EA. Ponekad EUCH, GBCH,AUCH,usch manual. Minimalni depozit 100. Za sigurno kopiranje 200. Inače se sve testira i stvara periodični profit. Ako želite veći profit, postavite veći omjer ili ulog.
