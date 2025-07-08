SinaisSeções
Damir Hamzic

Undefated

Damir Hamzic
0 comentários
Confiabilidade
24 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 108%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
451
Negociações com lucro:
361 (80.04%)
Negociações com perda:
90 (19.96%)
Melhor negociação:
78.04 EUR
Pior negociação:
-84.10 EUR
Lucro bruto:
1 086.87 EUR (92 079 pips)
Perda bruta:
-661.07 EUR (64 141 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (66.91 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
143.27 EUR (7)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
67.77%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
1.62
Negociações longas:
243 (53.88%)
Negociações curtas:
208 (46.12%)
Fator de lucro:
1.64
Valor esperado:
0.94 EUR
Lucro médio:
3.01 EUR
Perda média:
-7.35 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-262.79 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-262.79 EUR (4)
Crescimento mensal:
8.05%
Previsão anual:
97.70%
Algotrading:
59%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
262.79 EUR (26.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.61% (262.79 EUR)
Pelo Capital Líquido:
88.41% (1 335.12 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 118
NZDCAD 95
AUDNZD 89
GBPCHF 55
EURCHF 43
USDCHF 27
AUDCHF 14
EURGBP 6
GBPCAD 2
CADCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 161
NZDCAD 94
AUDNZD -244
GBPCHF 185
EURCHF 80
USDCHF 109
AUDCHF 50
EURGBP 33
GBPCAD 7
CADCHF 11
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 17K
NZDCAD 8.6K
AUDNZD -28K
GBPCHF 9.2K
EURCHF 5.7K
USDCHF 7.5K
AUDCHF 3.9K
EURGBP 2.5K
GBPCAD 1.1K
CADCHF 866
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +78.04 EUR
Pior negociação: -84 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +66.91 EUR
Máxima perda consecutiva: -262.79 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-Prime
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 7
FBS-Real-7
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.41 × 64
VantageInternational-Live 18
0.43 × 7
VantageInternational-Live 14
0.60 × 10
RoboForex-ECN
0.65 × 85
ThreeTrader-Live
0.67 × 45
ICMarketsSC-Live19
0.79 × 47
ICMarketsSC-Live08
0.86 × 56
DooPrime-Live 2
0.89 × 9
ICMarketsSC-Live11
0.95 × 60
TradersWay-Live
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live23
1.14 × 197
AxioryAsia-02Live
1.37 × 35
ICMarketsSC-Live05
1.67 × 9
Exness-Real17
1.97 × 35
Darwinex-Live
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
2.03 × 32
ICMarketsSC-Live09
2.06 × 34
Exness-Real9
2.19 × 47
Tickmill-Live10
2.37 × 19
Hankotrade-Live
3.00 × 1
Axi-US06-Live
3.29 × 45
19 mais ...
Nova strategija. Trokut AUD, CAD, NZD with EA. Ponekad EUCH, GBCH,AUCH,usch manual. Minimalni depozit 100. Za sigurno kopiranje 200. Inače se sve testira i stvara periodični profit. Ako želite veći profit, postavite veći omjer ili ulog.
Sem comentários
