シグナル / MetaTrader 4 / Undefated
Damir Hamzic

Undefated

Damir Hamzic
レビュー0件
信頼性
24週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 108%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
451
利益トレード:
361 (80.04%)
損失トレード:
90 (19.96%)
ベストトレード:
78.04 EUR
最悪のトレード:
-84.10 EUR
総利益:
1 086.87 EUR (92 079 pips)
総損失:
-661.07 EUR (64 141 pips)
最大連続の勝ち:
38 (66.91 EUR)
最大連続利益:
143.27 EUR (7)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
67.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
1.62
長いトレード:
243 (53.88%)
短いトレード:
208 (46.12%)
プロフィットファクター:
1.64
期待されたペイオフ:
0.94 EUR
平均利益:
3.01 EUR
平均損失:
-7.35 EUR
最大連続の負け:
4 (-262.79 EUR)
最大連続損失:
-262.79 EUR (4)
月間成長:
8.05%
年間予想:
97.70%
アルゴリズム取引:
59%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
262.79 EUR (26.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.61% (262.79 EUR)
エクイティによる:
88.41% (1 335.12 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 118
NZDCAD 95
AUDNZD 89
GBPCHF 55
EURCHF 43
USDCHF 27
AUDCHF 14
EURGBP 6
GBPCAD 2
CADCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 161
NZDCAD 94
AUDNZD -244
GBPCHF 185
EURCHF 80
USDCHF 109
AUDCHF 50
EURGBP 33
GBPCAD 7
CADCHF 11
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 17K
NZDCAD 8.6K
AUDNZD -28K
GBPCHF 9.2K
EURCHF 5.7K
USDCHF 7.5K
AUDCHF 3.9K
EURGBP 2.5K
GBPCAD 1.1K
CADCHF 866
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +78.04 EUR
最悪のトレード: -84 EUR
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +66.91 EUR
最大連続損失: -262.79 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-Prime
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 7
FBS-Real-7
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.41 × 64
VantageInternational-Live 18
0.43 × 7
VantageInternational-Live 14
0.60 × 10
RoboForex-ECN
0.65 × 85
ThreeTrader-Live
0.67 × 45
ICMarketsSC-Live19
0.79 × 47
ICMarketsSC-Live08
0.86 × 56
DooPrime-Live 2
0.89 × 9
ICMarketsSC-Live11
0.95 × 60
TradersWay-Live
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live23
1.14 × 197
AxioryAsia-02Live
1.37 × 35
ICMarketsSC-Live05
1.67 × 9
Exness-Real17
1.97 × 35
Darwinex-Live
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
2.03 × 32
ICMarketsSC-Live09
2.06 × 34
Exness-Real9
2.19 × 47
Tickmill-Live10
2.37 × 19
Hankotrade-Live
3.00 × 1
Axi-US06-Live
3.29 × 45
19 より多く...
Nova strategija. Trokut AUD, CAD, NZD with EA. Ponekad EUCH, GBCH,AUCH,usch manual. Minimalni depozit 100. Za sigurno kopiranje 200. Inače se sve testira i stvara periodični profit. Ako želite veći profit, postavite veći omjer ili ulog.
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 07:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 03:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 11:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 08:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 01:12
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 21:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 13:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
