Damir Hamzic

Undefated

Damir Hamzic
0 리뷰
안정성
27
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 57%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
495
이익 거래:
402 (81.21%)
손실 거래:
93 (18.79%)
최고의 거래:
78.04 EUR
최악의 거래:
-136.39 EUR
총 수익:
1 153.56 EUR (99 250 pips)
총 손실:
-927.93 EUR (73 634 pips)
연속 최대 이익:
38 (66.91 EUR)
연속 최대 이익:
143.27 EUR (7)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
67.77%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
38
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
0.59
롱(주식매수):
259 (52.32%)
숏(주식차입매도):
236 (47.68%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
0.46 EUR
평균 이익:
2.87 EUR
평균 손실:
-9.98 EUR
연속 최대 손실:
4 (-262.79 EUR)
연속 최대 손실:
-266.85 EUR (2)
월별 성장률:
-24.55%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
61%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
380.89 EUR (38.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.79% (380.89 EUR)
자본금별:
88.41% (1 335.12 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 125
NZDCAD 96
AUDNZD 91
GBPCHF 55
EURCHF 43
USDCHF 38
AUDCHF 14
GBPUSD 12
EURGBP 6
EURUSD 6
USDCAD 4
GBPCAD 2
CADCHF 2
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 168
NZDCAD 97
AUDNZD -548
GBPCHF 185
EURCHF 80
USDCHF 133
AUDCHF 50
GBPUSD 18
EURGBP 33
EURUSD 11
USDCAD 9
GBPCAD 7
CADCHF 11
AUDUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 18K
NZDCAD 9K
AUDNZD -38K
GBPCHF 9.2K
EURCHF 5.7K
USDCHF 9.1K
AUDCHF 3.9K
GBPUSD 2K
EURGBP 2.5K
EURUSD 1.1K
USDCAD 1.1K
GBPCAD 1.1K
CADCHF 866
AUDUSD 351
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +78.04 EUR
최악의 거래: -136 EUR
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +66.91 EUR
연속 최대 손실: -262.79 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
VantageInternational-Live 18
0.21 × 14
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.39 × 416
ThreeTrader-Live
0.42 × 205
RoboForex-ECN
0.43 × 724
ICMarketsSC-Live11
0.45 × 195
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live19
0.68 × 80
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
VantageInternational-Live 14
0.71 × 17
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
ICMarketsSC-Live08
0.80 × 94
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
1.11 × 202
52 더...
Nova strategija. Trokut AUD, CAD, NZD with EA. Ponekad EUCH, GBCH,AUCH,usch manual. Minimalni depozit 100. Za sigurno kopiranje 200. Inače se sve testira i stvara periodični profit. Ako želite veći profit, postavite veći omjer ili ulog.
리뷰 없음
