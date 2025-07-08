- 자본
- 축소
트레이드:
495
이익 거래:
402 (81.21%)
손실 거래:
93 (18.79%)
최고의 거래:
78.04 EUR
최악의 거래:
-136.39 EUR
총 수익:
1 153.56 EUR (99 250 pips)
총 손실:
-927.93 EUR (73 634 pips)
연속 최대 이익:
38 (66.91 EUR)
연속 최대 이익:
143.27 EUR (7)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
67.77%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
38
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
0.59
롱(주식매수):
259 (52.32%)
숏(주식차입매도):
236 (47.68%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
0.46 EUR
평균 이익:
2.87 EUR
평균 손실:
-9.98 EUR
연속 최대 손실:
4 (-262.79 EUR)
연속 최대 손실:
-266.85 EUR (2)
월별 성장률:
-24.55%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
61%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
380.89 EUR (38.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.79% (380.89 EUR)
자본금별:
88.41% (1 335.12 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|125
|NZDCAD
|96
|AUDNZD
|91
|GBPCHF
|55
|EURCHF
|43
|USDCHF
|38
|AUDCHF
|14
|GBPUSD
|12
|EURGBP
|6
|EURUSD
|6
|USDCAD
|4
|GBPCAD
|2
|CADCHF
|2
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|168
|NZDCAD
|97
|AUDNZD
|-548
|GBPCHF
|185
|EURCHF
|80
|USDCHF
|133
|AUDCHF
|50
|GBPUSD
|18
|EURGBP
|33
|EURUSD
|11
|USDCAD
|9
|GBPCAD
|7
|CADCHF
|11
|AUDUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|18K
|NZDCAD
|9K
|AUDNZD
|-38K
|GBPCHF
|9.2K
|EURCHF
|5.7K
|USDCHF
|9.1K
|AUDCHF
|3.9K
|GBPUSD
|2K
|EURGBP
|2.5K
|EURUSD
|1.1K
|USDCAD
|1.1K
|GBPCAD
|1.1K
|CADCHF
|866
|AUDUSD
|351
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +78.04 EUR
최악의 거래: -136 EUR
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +66.91 EUR
연속 최대 손실: -262.79 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
FBS-Real-7
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
VantageInternational-Live 18
|0.21 × 14
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Exness-Real17
|0.39 × 416
|
ThreeTrader-Live
|0.42 × 205
|
RoboForex-ECN
|0.43 × 724
|
ICMarketsSC-Live11
|0.45 × 195
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live19
|0.68 × 80
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
VantageInternational-Live 14
|0.71 × 17
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
ICMarketsSC-Live08
|0.80 × 94
|
DooPrime-Live 2
|0.80 × 10
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|1.11 × 202
Nova strategija. Trokut AUD, CAD, NZD with EA. Ponekad EUCH, GBCH,AUCH,usch manual. Minimalni depozit 100. Za sigurno kopiranje 200. Inače se sve testira i stvara periodični profit. Ako želite veći profit, postavite veći omjer ili ulog.
리뷰 없음