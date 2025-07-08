SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Perpetum Lucrum
Aleksey Mukhin

Perpetum Lucrum

Aleksey Mukhin
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 31 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 306%
FreshForex-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
392
Kârla kapanan işlemler:
292 (74.48%)
Zararla kapanan işlemler:
100 (25.51%)
En iyi işlem:
0.47 MBT
En kötü işlem:
-0.41 MBT
Brüt kâr:
8.81 MBT (37 021 pips)
Brüt zarar:
-5.41 MBT (25 411 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (0.51 MBT)
Maksimum ardışık kâr:
1.13 MBT (17)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
80.73%
Maks. mevduat yükü:
52.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.48
Alış işlemleri:
139 (35.46%)
Satış işlemleri:
253 (64.54%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
0.01 MBT
Ortalama kâr:
0.03 MBT
Ortalama zarar:
-0.05 MBT
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-1.31 MBT)
Maksimum ardışık zarar:
-1.31 MBT (18)
Aylık büyüme:
46.05%
Algo alım-satım:
48%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 MBT
Maksimum:
1.37 MBT (38.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.06% (1.37 MBT)
Varlığa göre:
66.67% (1.52 MBT)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD_e 387
USDCAD_e 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD_e 3
USDCAD_e 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD_e 10K
USDCAD_e 18
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.47 MBT
En kötü işlem: -0 MBT
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +0.51 MBT
Maksimum ardışık zarar: -1.31 MBT

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FreshForex-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Perpetum Lucrum
Ayda 31 USD
306%
0
0
USD
5
MBT
12
48%
392
74%
81%
1.62
0.01
MBT
67%
1:500
