- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
392
Kârla kapanan işlemler:
292 (74.48%)
Zararla kapanan işlemler:
100 (25.51%)
En iyi işlem:
0.47 MBT
En kötü işlem:
-0.41 MBT
Brüt kâr:
8.81 MBT (37 021 pips)
Brüt zarar:
-5.41 MBT (25 411 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (0.51 MBT)
Maksimum ardışık kâr:
1.13 MBT (17)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
80.73%
Maks. mevduat yükü:
52.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.48
Alış işlemleri:
139 (35.46%)
Satış işlemleri:
253 (64.54%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
0.01 MBT
Ortalama kâr:
0.03 MBT
Ortalama zarar:
-0.05 MBT
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-1.31 MBT)
Maksimum ardışık zarar:
-1.31 MBT (18)
Aylık büyüme:
46.05%
Algo alım-satım:
48%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 MBT
Maksimum:
1.37 MBT (38.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.06% (1.37 MBT)
Varlığa göre:
66.67% (1.52 MBT)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD_e
|387
|USDCAD_e
|5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD_e
|3
|USDCAD_e
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD_e
|10K
|USDCAD_e
|18
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.47 MBT
En kötü işlem: -0 MBT
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +0.51 MBT
Maksimum ardışık zarar: -1.31 MBT
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FreshForex-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 31 USD
306%
0
0
USD
USD
5
MBT
MBT
12
48%
392
74%
81%
1.62
0.01
MBT
MBT
67%
1:500