SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Perpetum Lucrum
Aleksey Mukhin

Perpetum Lucrum

Aleksey Mukhin
0 comentarios
Fiabilidad
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 31 USD al mes
incremento desde 2025 663%
FreshForex-Real
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 401
Transacciones Rentables:
1 058 (75.51%)
Transacciones Irrentables:
343 (24.48%)
Mejor transacción:
0.47 MBT
Peor transacción:
-0.85 MBT
Beneficio Bruto:
27.89 MBT (128 443 pips)
Pérdidas Brutas:
-19.98 MBT (84 756 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
59 (2.53 MBT)
Beneficio máximo consecutivo:
2.53 MBT (59)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
85.53%
Carga máxima del depósito:
52.57%
Último trade:
17 minutos
Trades a la semana:
84
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.73
Transacciones Largas:
767 (54.75%)
Transacciones Cortas:
634 (45.25%)
Factor de Beneficio:
1.40
Beneficio Esperado:
0.01 MBT
Beneficio medio:
0.03 MBT
Pérdidas medias:
-0.06 MBT
Máximo de pérdidas consecutivas:
42 (-0.90 MBT)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.31 MBT (18)
Crecimiento al mes:
-9.35%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
34%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 MBT
Máxima:
2.12 MBT (19.38%)
Reducción relativa:
De balance:
38.06% (1.37 MBT)
De fondos:
71.76% (7.47 MBT)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD_e 1359
XAUUSD_e 21
USDCAD_e 12
USDJPY_e 5
GBPUSD_e 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD_e 8
XAUUSD_e 0
USDCAD_e 0
USDJPY_e 0
GBPUSD_e 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD_e 37K
XAUUSD_e 1K
USDCAD_e -10
USDJPY_e 799
GBPUSD_e 670
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.47 MBT
Peor transacción: -1 MBT
Máximo de ganancias consecutivas: 59
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +2.53 MBT
Pérdidas máximas consecutivas: -0.90 MBT

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FreshForex-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.05 07:58
No swaps are charged
2026.01.05 07:58
No swaps are charged
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 09:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 06:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 13:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 06:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 07:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 22:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 08:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 07:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 06:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Perpetum Lucrum
31 USD al mes
663%
0
0
USD
10
MBT
26
34%
1 401
75%
86%
1.39
0.01
MBT
72%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.