Total de Trades:
1 401
Transacciones Rentables:
1 058 (75.51%)
Transacciones Irrentables:
343 (24.48%)
Mejor transacción:
0.47 MBT
Peor transacción:
-0.85 MBT
Beneficio Bruto:
27.89 MBT (128 443 pips)
Pérdidas Brutas:
-19.98 MBT (84 756 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
59 (2.53 MBT)
Beneficio máximo consecutivo:
2.53 MBT (59)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
85.53%
Carga máxima del depósito:
52.57%
Último trade:
17 minutos
Trades a la semana:
84
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.73
Transacciones Largas:
767 (54.75%)
Transacciones Cortas:
634 (45.25%)
Factor de Beneficio:
1.40
Beneficio Esperado:
0.01 MBT
Beneficio medio:
0.03 MBT
Pérdidas medias:
-0.06 MBT
Máximo de pérdidas consecutivas:
42 (-0.90 MBT)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.31 MBT (18)
Crecimiento al mes:
-9.35%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
34%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 MBT
Máxima:
2.12 MBT (19.38%)
Reducción relativa:
De balance:
38.06% (1.37 MBT)
De fondos:
71.76% (7.47 MBT)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD_e
|1359
|XAUUSD_e
|21
|USDCAD_e
|12
|USDJPY_e
|5
|GBPUSD_e
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD_e
|8
|XAUUSD_e
|0
|USDCAD_e
|0
|USDJPY_e
|0
|GBPUSD_e
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD_e
|37K
|XAUUSD_e
|1K
|USDCAD_e
|-10
|USDJPY_e
|799
|GBPUSD_e
|670
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +0.47 MBT
Peor transacción: -1 MBT
Máximo de ganancias consecutivas: 59
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +2.53 MBT
Pérdidas máximas consecutivas: -0.90 MBT
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FreshForex-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios
