- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
392
Profit Trade:
292 (74.48%)
Loss Trade:
100 (25.51%)
Best Trade:
0.47 MBT
Worst Trade:
-0.41 MBT
Profitto lordo:
8.81 MBT (37 021 pips)
Perdita lorda:
-5.41 MBT (25 411 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (0.51 MBT)
Massimo profitto consecutivo:
1.13 MBT (17)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
80.73%
Massimo carico di deposito:
52.57%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.48
Long Trade:
139 (35.46%)
Short Trade:
253 (64.54%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
0.01 MBT
Profitto medio:
0.03 MBT
Perdita media:
-0.05 MBT
Massime perdite consecutive:
18 (-1.31 MBT)
Massima perdita consecutiva:
-1.31 MBT (18)
Crescita mensile:
46.05%
Algo trading:
48%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 MBT
Massimale:
1.37 MBT (38.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.06% (1.37 MBT)
Per equità:
66.67% (1.52 MBT)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD_e
|387
|USDCAD_e
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD_e
|3
|USDCAD_e
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD_e
|10K
|USDCAD_e
|18
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.47 MBT
Worst Trade: -0 MBT
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +0.51 MBT
Massima perdita consecutiva: -1.31 MBT
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FreshForex-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
31USD al mese
306%
0
0
USD
USD
5
MBT
MBT
12
48%
392
74%
81%
1.62
0.01
MBT
MBT
67%
1:500