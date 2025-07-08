SegnaliSezioni
Aleksey Mukhin

Perpetum Lucrum

Aleksey Mukhin
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 31 USD al mese
crescita dal 2025 306%
FreshForex-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
392
Profit Trade:
292 (74.48%)
Loss Trade:
100 (25.51%)
Best Trade:
0.47 MBT
Worst Trade:
-0.41 MBT
Profitto lordo:
8.81 MBT (37 021 pips)
Perdita lorda:
-5.41 MBT (25 411 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (0.51 MBT)
Massimo profitto consecutivo:
1.13 MBT (17)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
80.73%
Massimo carico di deposito:
52.57%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.48
Long Trade:
139 (35.46%)
Short Trade:
253 (64.54%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
0.01 MBT
Profitto medio:
0.03 MBT
Perdita media:
-0.05 MBT
Massime perdite consecutive:
18 (-1.31 MBT)
Massima perdita consecutiva:
-1.31 MBT (18)
Crescita mensile:
46.05%
Algo trading:
48%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 MBT
Massimale:
1.37 MBT (38.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.06% (1.37 MBT)
Per equità:
66.67% (1.52 MBT)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD_e 387
USDCAD_e 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD_e 3
USDCAD_e 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD_e 10K
USDCAD_e 18
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.47 MBT
Worst Trade: -0 MBT
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +0.51 MBT
Massima perdita consecutiva: -1.31 MBT

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FreshForex-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 18:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 01:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 18:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 08:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 00:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.24 23:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 03:57
No swaps are charged
2025.08.22 03:57
No swaps are charged
2025.08.19 14:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 07:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 14:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 14:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 13:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 16:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 06:50
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
