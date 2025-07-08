СигналыРазделы
Perpetum Lucrum

Aleksey Mukhin
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 31 USD в месяц
прирост с 2025 687%
FreshForex-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 408
Прибыльных трейдов:
1 064 (75.56%)
Убыточных трейдов:
344 (24.43%)
Лучший трейд:
0.47 MBT
Худший трейд:
-0.85 MBT
Общая прибыль:
28.21 MBT (129 673 pips)
Общий убыток:
-19.99 MBT (84 795 pips)
Макс. серия выигрышей:
59 (2.53 MBT)
Макс. прибыль в серии:
2.53 MBT (59)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
85.53%
Макс. загрузка депозита:
52.57%
Последний трейд:
16 минут
Трейдов в неделю:
93
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.88
Длинных трейдов:
767 (54.47%)
Коротких трейдов:
641 (45.53%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
0.01 MBT
Средняя прибыль:
0.03 MBT
Средний убыток:
-0.06 MBT
Макс. серия проигрышей:
42 (-0.90 MBT)
Макс. убыток в серии:
-1.31 MBT (18)
Прирост в месяц:
-6.54%
Годовой прогноз:
-79.37%
Алготрейдинг:
34%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 MBT
Максимальная:
2.12 MBT (19.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.06% (1.37 MBT)
По эквити:
71.76% (7.47 MBT)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD_e 1361
XAUUSD_e 22
USDCAD_e 12
GBPUSD_e 7
USDJPY_e 5
XAGUSD_e 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD_e 8
XAUUSD_e 0
USDCAD_e 0
GBPUSD_e 0
USDJPY_e 0
XAGUSD_e 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD_e 37K
XAUUSD_e 1K
USDCAD_e -10
GBPUSD_e 1.2K
USDJPY_e 799
XAGUSD_e 301
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.47 MBT
Худший трейд: -1 MBT
Макс. серия выигрышей: 59
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +2.53 MBT
Макс. убыток в серии: -0.90 MBT

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FreshForex-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.05 07:58
No swaps are charged
2026.01.05 07:58
No swaps are charged
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 09:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 06:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 13:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 06:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 07:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 22:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 08:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 07:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 06:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
