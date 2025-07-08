- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 408
Прибыльных трейдов:
1 064 (75.56%)
Убыточных трейдов:
344 (24.43%)
Лучший трейд:
0.47 MBT
Худший трейд:
-0.85 MBT
Общая прибыль:
28.21 MBT (129 673 pips)
Общий убыток:
-19.99 MBT (84 795 pips)
Макс. серия выигрышей:
59 (2.53 MBT)
Макс. прибыль в серии:
2.53 MBT (59)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
85.53%
Макс. загрузка депозита:
52.57%
Последний трейд:
16 минут
Трейдов в неделю:
93
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.88
Длинных трейдов:
767 (54.47%)
Коротких трейдов:
641 (45.53%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
0.01 MBT
Средняя прибыль:
0.03 MBT
Средний убыток:
-0.06 MBT
Макс. серия проигрышей:
42 (-0.90 MBT)
Макс. убыток в серии:
-1.31 MBT (18)
Прирост в месяц:
-6.54%
Годовой прогноз:
-79.37%
Алготрейдинг:
34%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 MBT
Максимальная:
2.12 MBT (19.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.06% (1.37 MBT)
По эквити:
71.76% (7.47 MBT)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD_e
|1361
|XAUUSD_e
|22
|USDCAD_e
|12
|GBPUSD_e
|7
|USDJPY_e
|5
|XAGUSD_e
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD_e
|8
|XAUUSD_e
|0
|USDCAD_e
|0
|GBPUSD_e
|0
|USDJPY_e
|0
|XAGUSD_e
|0
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD_e
|37K
|XAUUSD_e
|1K
|USDCAD_e
|-10
|GBPUSD_e
|1.2K
|USDJPY_e
|799
|XAGUSD_e
|301
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +0.47 MBT
Худший трейд: -1 MBT
Макс. серия выигрышей: 59
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +2.53 MBT
Макс. убыток в серии: -0.90 MBT
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FreshForex-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
31 USD в месяц
687%
0
0
USD
USD
10
MBT
MBT
26
34%
1 408
75%
86%
1.41
0.01
MBT
MBT
72%
1:500