Aleksey Mukhin

Perpetum Lucrum

Aleksey Mukhin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 31 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 663%
FreshForex-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 401
Gewinntrades:
1 058 (75.51%)
Verlusttrades:
343 (24.48%)
Bester Trade:
0.47 MBT
Schlechtester Trade:
-0.85 MBT
Bruttoprofit:
27.89 MBT (128 443 pips)
Bruttoverlust:
-19.98 MBT (84 756 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
59 (2.53 MBT)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2.53 MBT (59)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
85.53%
Max deposit load:
52.57%
Letzter Trade:
10 Minuten
Trades pro Woche:
83
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.73
Long-Positionen:
767 (54.75%)
Short-Positionen:
634 (45.25%)
Profit-Faktor:
1.40
Mathematische Gewinnerwartung:
0.01 MBT
Durchschnittlicher Profit:
0.03 MBT
Durchschnittlicher Verlust:
-0.06 MBT
Max. aufeinandergehende Verluste:
42 (-0.90 MBT)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1.31 MBT (18)
Wachstum pro Monat :
-9.35%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
34%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 MBT
Maximaler:
2.12 MBT (19.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.06% (1.37 MBT)
Kapital:
71.76% (7.47 MBT)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD_e 1359
XAUUSD_e 21
USDCAD_e 12
USDJPY_e 5
GBPUSD_e 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD_e 8
XAUUSD_e 0
USDCAD_e 0
USDJPY_e 0
GBPUSD_e 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD_e 37K
XAUUSD_e 1K
USDCAD_e -10
USDJPY_e 799
GBPUSD_e 670
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +0.47 MBT
Schlechtester Trade: -1 MBT
Max. aufeinandergehende Gewinne: 59
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2.53 MBT
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.90 MBT

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FreshForex-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.05 07:58
No swaps are charged
2026.01.05 07:58
No swaps are charged
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 09:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 06:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 13:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 06:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 07:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 22:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 08:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 07:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 06:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
