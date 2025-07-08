- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 401
利益トレード:
1 058 (75.51%)
損失トレード:
343 (24.48%)
ベストトレード:
0.47 MBT
最悪のトレード:
-0.85 MBT
総利益:
27.89 MBT (128 443 pips)
総損失:
-19.98 MBT (84 756 pips)
最大連続の勝ち:
59 (2.53 MBT)
最大連続利益:
2.53 MBT (59)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
85.53%
最大入金額:
52.57%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
81
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.73
長いトレード:
767 (54.75%)
短いトレード:
634 (45.25%)
プロフィットファクター:
1.40
期待されたペイオフ:
0.01 MBT
平均利益:
0.03 MBT
平均損失:
-0.06 MBT
最大連続の負け:
42 (-0.90 MBT)
最大連続損失:
-1.31 MBT (18)
月間成長:
-9.35%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
34%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 MBT
最大の:
2.12 MBT (19.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.06% (1.37 MBT)
エクイティによる:
71.76% (7.47 MBT)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD_e
|1359
|XAUUSD_e
|21
|USDCAD_e
|12
|USDJPY_e
|5
|GBPUSD_e
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD_e
|8
|XAUUSD_e
|0
|USDCAD_e
|0
|USDJPY_e
|0
|GBPUSD_e
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD_e
|37K
|XAUUSD_e
|1K
|USDCAD_e
|-10
|USDJPY_e
|799
|GBPUSD_e
|670
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.47 MBT
最悪のトレード: -1 MBT
最大連続の勝ち: 59
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +2.53 MBT
最大連続損失: -0.90 MBT
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FreshForex-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
