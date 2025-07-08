シグナルセクション
Perpetum Lucrum

Aleksey Mukhin
レビュー0件
信頼性
26週間
0 / 0 USD
月額  31  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 663%
FreshForex-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 401
利益トレード:
1 058 (75.51%)
損失トレード:
343 (24.48%)
ベストトレード:
0.47 MBT
最悪のトレード:
-0.85 MBT
総利益:
27.89 MBT (128 443 pips)
総損失:
-19.98 MBT (84 756 pips)
最大連続の勝ち:
59 (2.53 MBT)
最大連続利益:
2.53 MBT (59)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
85.53%
最大入金額:
52.57%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
81
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.73
長いトレード:
767 (54.75%)
短いトレード:
634 (45.25%)
プロフィットファクター:
1.40
期待されたペイオフ:
0.01 MBT
平均利益:
0.03 MBT
平均損失:
-0.06 MBT
最大連続の負け:
42 (-0.90 MBT)
最大連続損失:
-1.31 MBT (18)
月間成長:
-9.35%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
34%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 MBT
最大の:
2.12 MBT (19.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.06% (1.37 MBT)
エクイティによる:
71.76% (7.47 MBT)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD_e 1359
XAUUSD_e 21
USDCAD_e 12
USDJPY_e 5
GBPUSD_e 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD_e 8
XAUUSD_e 0
USDCAD_e 0
USDJPY_e 0
GBPUSD_e 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD_e 37K
XAUUSD_e 1K
USDCAD_e -10
USDJPY_e 799
GBPUSD_e 670
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.47 MBT
最悪のトレード: -1 MBT
最大連続の勝ち: 59
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +2.53 MBT
最大連続損失: -0.90 MBT

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FreshForex-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.05 07:58
No swaps are charged
2026.01.05 07:58
No swaps are charged
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 09:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 06:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 13:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 06:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 07:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 22:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 08:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 07:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 06:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
