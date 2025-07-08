SignauxSections
Aleksey Mukhin

Perpetum Lucrum

Aleksey Mukhin
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
31 USD par mois
croissance depuis 2025 306%
FreshForex-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
392
Bénéfice trades:
292 (74.48%)
Perte trades:
100 (25.51%)
Meilleure transaction:
0.47 MBT
Pire transaction:
-0.41 MBT
Bénéfice brut:
8.81 MBT (37 021 pips)
Perte brute:
-5.41 MBT (25 411 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (0.51 MBT)
Bénéfice consécutif maximal:
1.13 MBT (17)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
80.73%
Charge de dépôt maximale:
52.57%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.48
Longs trades:
139 (35.46%)
Courts trades:
253 (64.54%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
0.01 MBT
Bénéfice moyen:
0.03 MBT
Perte moyenne:
-0.05 MBT
Pertes consécutives maximales:
18 (-1.31 MBT)
Perte consécutive maximale:
-1.31 MBT (18)
Croissance mensuelle:
49.92%
Algo trading:
48%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 MBT
Maximal:
1.37 MBT (38.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.06% (1.37 MBT)
Par fonds propres:
66.67% (1.52 MBT)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD_e 387
USDCAD_e 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD_e 3
USDCAD_e 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD_e 10K
USDCAD_e 18
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.47 MBT
Pire transaction: -0 MBT
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +0.51 MBT
Perte consécutive maximale: -1.31 MBT

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FreshForex-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 18:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 01:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 18:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 08:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 00:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.24 23:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 03:57
No swaps are charged
2025.08.22 03:57
No swaps are charged
2025.08.19 14:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 07:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 14:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 14:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 13:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 16:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 06:50
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Perpetum Lucrum
31 USD par mois
306%
0
0
USD
5
MBT
12
48%
392
74%
81%
1.62
0.01
MBT
67%
1:500
