- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
392
Bénéfice trades:
292 (74.48%)
Perte trades:
100 (25.51%)
Meilleure transaction:
0.47 MBT
Pire transaction:
-0.41 MBT
Bénéfice brut:
8.81 MBT (37 021 pips)
Perte brute:
-5.41 MBT (25 411 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (0.51 MBT)
Bénéfice consécutif maximal:
1.13 MBT (17)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
80.73%
Charge de dépôt maximale:
52.57%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.48
Longs trades:
139 (35.46%)
Courts trades:
253 (64.54%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
0.01 MBT
Bénéfice moyen:
0.03 MBT
Perte moyenne:
-0.05 MBT
Pertes consécutives maximales:
18 (-1.31 MBT)
Perte consécutive maximale:
-1.31 MBT (18)
Croissance mensuelle:
49.92%
Algo trading:
48%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 MBT
Maximal:
1.37 MBT (38.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.06% (1.37 MBT)
Par fonds propres:
66.67% (1.52 MBT)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD_e
|387
|USDCAD_e
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD_e
|3
|USDCAD_e
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD_e
|10K
|USDCAD_e
|18
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
