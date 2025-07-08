- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 401
Negociações com lucro:
1 058 (75.51%)
Negociações com perda:
343 (24.48%)
Melhor negociação:
0.47 MBT
Pior negociação:
-0.85 MBT
Lucro bruto:
27.89 MBT (128 443 pips)
Perda bruta:
-19.98 MBT (84 756 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
59 (2.53 MBT)
Máximo lucro consecutivo:
2.53 MBT (59)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
85.53%
Depósito máximo carregado:
52.57%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
81
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.73
Negociações longas:
767 (54.75%)
Negociações curtas:
634 (45.25%)
Fator de lucro:
1.40
Valor esperado:
0.01 MBT
Lucro médio:
0.03 MBT
Perda média:
-0.06 MBT
Máximo de perdas consecutivas:
42 (-0.90 MBT)
Máxima perda consecutiva:
-1.31 MBT (18)
Crescimento mensal:
-9.35%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
34%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 MBT
Máximo:
2.12 MBT (19.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.06% (1.37 MBT)
Pelo Capital Líquido:
71.76% (7.47 MBT)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD_e
|1359
|XAUUSD_e
|21
|USDCAD_e
|12
|USDJPY_e
|5
|GBPUSD_e
|4
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD_e
|8
|XAUUSD_e
|0
|USDCAD_e
|0
|USDJPY_e
|0
|GBPUSD_e
|0
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD_e
|37K
|XAUUSD_e
|1K
|USDCAD_e
|-10
|USDJPY_e
|799
|GBPUSD_e
|670
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FreshForex-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
31 USD por mês
663%
0
0
USD
USD
10
MBT
MBT
26
34%
1 401
75%
86%
1.39
0.01
MBT
MBT
72%
1:500