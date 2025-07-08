SinaisSeções
Aleksey Mukhin

Perpetum Lucrum

Aleksey Mukhin
0 comentários
Confiabilidade
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 31 USD por mês
crescimento desde 2025 663%
FreshForex-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 401
Negociações com lucro:
1 058 (75.51%)
Negociações com perda:
343 (24.48%)
Melhor negociação:
0.47 MBT
Pior negociação:
-0.85 MBT
Lucro bruto:
27.89 MBT (128 443 pips)
Perda bruta:
-19.98 MBT (84 756 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
59 (2.53 MBT)
Máximo lucro consecutivo:
2.53 MBT (59)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
85.53%
Depósito máximo carregado:
52.57%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
81
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.73
Negociações longas:
767 (54.75%)
Negociações curtas:
634 (45.25%)
Fator de lucro:
1.40
Valor esperado:
0.01 MBT
Lucro médio:
0.03 MBT
Perda média:
-0.06 MBT
Máximo de perdas consecutivas:
42 (-0.90 MBT)
Máxima perda consecutiva:
-1.31 MBT (18)
Crescimento mensal:
-9.35%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
34%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 MBT
Máximo:
2.12 MBT (19.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.06% (1.37 MBT)
Pelo Capital Líquido:
71.76% (7.47 MBT)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD_e 1359
XAUUSD_e 21
USDCAD_e 12
USDJPY_e 5
GBPUSD_e 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD_e 8
XAUUSD_e 0
USDCAD_e 0
USDJPY_e 0
GBPUSD_e 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD_e 37K
XAUUSD_e 1K
USDCAD_e -10
USDJPY_e 799
GBPUSD_e 670
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.47 MBT
Pior negociação: -1 MBT
Máximo de vitórias consecutivas: 59
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +2.53 MBT
Máxima perda consecutiva: -0.90 MBT

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FreshForex-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.05 07:58
No swaps are charged
2026.01.05 07:58
No swaps are charged
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 09:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 06:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 13:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 06:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 07:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 22:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 08:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 07:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 06:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
