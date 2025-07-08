信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Perpetum Lucrum
Aleksey Mukhin

Perpetum Lucrum

Aleksey Mukhin
0条评论
可靠性
26
0 / 0 USD
每月复制 31 USD per 
增长自 2025 663%
FreshForex-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 401
盈利交易:
1 058 (75.51%)
亏损交易:
343 (24.48%)
最好交易:
0.47 MBT
最差交易:
-0.85 MBT
毛利:
27.89 MBT (128 443 pips)
毛利亏损:
-19.98 MBT (84 756 pips)
最大连续赢利:
59 (2.53 MBT)
最大连续盈利:
2.53 MBT (59)
夏普比率:
0.10
交易活动:
85.53%
最大入金加载:
52.57%
最近交易:
40 几分钟前
每周交易:
81
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.73
长期交易:
767 (54.75%)
短期交易:
634 (45.25%)
利润因子:
1.40
预期回报:
0.01 MBT
平均利润:
0.03 MBT
平均损失:
-0.06 MBT
最大连续失误:
42 (-0.90 MBT)
最大连续亏损:
-1.31 MBT (18)
每月增长:
-9.35%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
34%
结余跌幅:
绝对:
0.00 MBT
最大值:
2.12 MBT (19.38%)
相对跌幅:
结余:
38.06% (1.37 MBT)
净值:
71.76% (7.47 MBT)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD_e 1359
XAUUSD_e 21
USDCAD_e 12
USDJPY_e 5
GBPUSD_e 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD_e 8
XAUUSD_e 0
USDCAD_e 0
USDJPY_e 0
GBPUSD_e 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD_e 37K
XAUUSD_e 1K
USDCAD_e -10
USDJPY_e 799
GBPUSD_e 670
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.47 MBT
最差交易: -1 MBT
最大连续赢利: 59
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +2.53 MBT
最大连续亏损: -0.90 MBT

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FreshForex-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 09:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 06:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 13:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 06:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 07:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 22:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 08:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 07:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 06:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 13:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 09:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Perpetum Lucrum
每月31 USD
663%
0
0
USD
10
MBT
26
34%
1 401
75%
86%
1.39
0.01
MBT
72%
1:500
