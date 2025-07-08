- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 401
盈利交易:
1 058 (75.51%)
亏损交易:
343 (24.48%)
最好交易:
0.47 MBT
最差交易:
-0.85 MBT
毛利:
27.89 MBT (128 443 pips)
毛利亏损:
-19.98 MBT (84 756 pips)
最大连续赢利:
59 (2.53 MBT)
最大连续盈利:
2.53 MBT (59)
夏普比率:
0.10
交易活动:
85.53%
最大入金加载:
52.57%
最近交易:
40 几分钟前
每周交易:
81
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.73
长期交易:
767 (54.75%)
短期交易:
634 (45.25%)
利润因子:
1.40
预期回报:
0.01 MBT
平均利润:
0.03 MBT
平均损失:
-0.06 MBT
最大连续失误:
42 (-0.90 MBT)
最大连续亏损:
-1.31 MBT (18)
每月增长:
-9.35%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
34%
结余跌幅:
绝对:
0.00 MBT
最大值:
2.12 MBT (19.38%)
相对跌幅:
结余:
38.06% (1.37 MBT)
净值:
71.76% (7.47 MBT)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD_e
|1359
|XAUUSD_e
|21
|USDCAD_e
|12
|USDJPY_e
|5
|GBPUSD_e
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD_e
|8
|XAUUSD_e
|0
|USDCAD_e
|0
|USDJPY_e
|0
|GBPUSD_e
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD_e
|37K
|XAUUSD_e
|1K
|USDCAD_e
|-10
|USDJPY_e
|799
|GBPUSD_e
|670
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.47 MBT
最差交易: -1 MBT
最大连续赢利: 59
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +2.53 MBT
最大连续亏损: -0.90 MBT
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FreshForex-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月31 USD
663%
0
0
USD
USD
10
MBT
MBT
26
34%
1 401
75%
86%
1.39
0.01
MBT
MBT
72%
1:500