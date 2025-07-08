- 자본
- 축소
트레이드:
1 457
이익 거래:
1 106 (75.90%)
손실 거래:
351 (24.09%)
최고의 거래:
0.60 MBT
최악의 거래:
-0.98 MBT
총 수익:
30.44 MBT (136 756 pips)
총 손실:
-22.24 MBT (89 174 pips)
연속 최대 이익:
59 (2.53 MBT)
연속 최대 이익:
2.53 MBT (59)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
86.53%
최대 입금량:
52.57%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
105
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
3.87
롱(주식매수):
781 (53.60%)
숏(주식차입매도):
676 (46.40%)
수익 요인:
1.37
기대수익:
0.01 MBT
평균 이익:
0.03 MBT
평균 손실:
-0.06 MBT
연속 최대 손실:
42 (-0.90 MBT)
연속 최대 손실:
-1.31 MBT (18)
월별 성장률:
-7.05%
연간 예측:
-85.54%
Algo 트레이딩:
34%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 MBT
최대한의:
2.12 MBT (19.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.06% (1.37 MBT)
자본금별:
71.76% (7.47 MBT)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD_e
|1398
|XAUUSD_e
|25
|USDCAD_e
|12
|XAGUSD_e
|10
|GBPUSD_e
|7
|USDJPY_e
|5
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD_e
|7
|XAUUSD_e
|0
|USDCAD_e
|0
|XAGUSD_e
|0
|GBPUSD_e
|0
|USDJPY_e
|0
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD_e
|39K
|XAUUSD_e
|1.7K
|USDCAD_e
|-10
|XAGUSD_e
|426
|GBPUSD_e
|1.2K
|USDJPY_e
|799
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +0.60 MBT
최악의 거래: -1 MBT
연속 최대 이익: 59
연속 최대 손실: 18
연속 최대 이익: +2.53 MBT
연속 최대 손실: -0.90 MBT
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FreshForex-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 31 USD
683%
0
0
USD
USD
10
MBT
MBT
27
34%
1 457
75%
87%
1.36
0.01
MBT
MBT
72%
1:500