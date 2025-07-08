시그널섹션
Aleksey Mukhin

Perpetum Lucrum

Aleksey Mukhin
0 리뷰
안정성
27
0 / 0 USD
월별 31 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 683%
FreshForex-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 457
이익 거래:
1 106 (75.90%)
손실 거래:
351 (24.09%)
최고의 거래:
0.60 MBT
최악의 거래:
-0.98 MBT
총 수익:
30.44 MBT (136 756 pips)
총 손실:
-22.24 MBT (89 174 pips)
연속 최대 이익:
59 (2.53 MBT)
연속 최대 이익:
2.53 MBT (59)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
86.53%
최대 입금량:
52.57%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
105
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
3.87
롱(주식매수):
781 (53.60%)
숏(주식차입매도):
676 (46.40%)
수익 요인:
1.37
기대수익:
0.01 MBT
평균 이익:
0.03 MBT
평균 손실:
-0.06 MBT
연속 최대 손실:
42 (-0.90 MBT)
연속 최대 손실:
-1.31 MBT (18)
월별 성장률:
-7.05%
연간 예측:
-85.54%
Algo 트레이딩:
34%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 MBT
최대한의:
2.12 MBT (19.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.06% (1.37 MBT)
자본금별:
71.76% (7.47 MBT)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD_e 1398
XAUUSD_e 25
USDCAD_e 12
XAGUSD_e 10
GBPUSD_e 7
USDJPY_e 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD_e 7
XAUUSD_e 0
USDCAD_e 0
XAGUSD_e 0
GBPUSD_e 0
USDJPY_e 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD_e 39K
XAUUSD_e 1.7K
USDCAD_e -10
XAGUSD_e 426
GBPUSD_e 1.2K
USDJPY_e 799
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +0.60 MBT
최악의 거래: -1 MBT
연속 최대 이익: 59
연속 최대 손실: 18
연속 최대 이익: +2.53 MBT
연속 최대 손실: -0.90 MBT

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FreshForex-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.05 07:58
No swaps are charged
2026.01.05 07:58
No swaps are charged
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 09:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 06:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 13:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 06:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 07:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 22:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 08:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 07:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 06:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
