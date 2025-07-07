- Büyüme
İşlemler:
10 849
Kârla kapanan işlemler:
4 462 (41.12%)
Zararla kapanan işlemler:
6 387 (58.87%)
En iyi işlem:
500.38 USD
En kötü işlem:
-338.68 USD
Brüt kâr:
135 978.84 USD (13 105 813 pips)
Brüt zarar:
-127 134.56 USD (17 490 934 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (2 011.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 011.78 USD (19)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
97.60%
Maks. mevduat yükü:
13.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
147
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
2.08
Alış işlemleri:
6 510 (60.01%)
Satış işlemleri:
4 339 (39.99%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
30.47 USD
Ortalama zarar:
-19.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
43 (-1 051.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 419.15 USD (30)
Aylık büyüme:
2.43%
Yıllık tahmin:
29.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 069.63 USD
Maksimum:
4 245.09 USD (46.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.46% (3 133.24 USD)
Varlığa göre:
6.03% (892.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|3402
|JPN225
|1597
|XAUUSD
|1588
|HK50
|1456
|GBPJPY
|532
|GER40
|499
|SpotBrent
|345
|BTCUSD
|321
|UK100
|313
|GBPCAD
|220
|USDJPY
|142
|GBPUSD
|123
|AUDCAD
|120
|EURUSD
|99
|GBPAUD
|36
|USDCAD
|30
|EURJPY
|23
|NAS100
|2
|EURCAD
|1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|2.7K
|JPN225
|3.7K
|XAUUSD
|6.8K
|HK50
|322
|GBPJPY
|-583
|GER40
|-1.1K
|SpotBrent
|-208
|BTCUSD
|-1.8K
|UK100
|-390
|GBPCAD
|393
|USDJPY
|-49
|GBPUSD
|-566
|AUDCAD
|198
|EURUSD
|46
|GBPAUD
|-89
|USDCAD
|-261
|EURJPY
|-134
|NAS100
|-31
|EURCAD
|-24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|33K
|JPN225
|210K
|XAUUSD
|419K
|HK50
|-30K
|GBPJPY
|-30K
|GER40
|1.2K
|SpotBrent
|-6.9K
|BTCUSD
|-5M
|UK100
|-29K
|GBPCAD
|24K
|USDJPY
|11K
|GBPUSD
|-7.5K
|AUDCAD
|9.7K
|EURUSD
|1.9K
|GBPAUD
|-6.8K
|USDCAD
|-5.1K
|EURJPY
|-6.3K
|NAS100
|-3.1K
|EURCAD
|-818
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +500.38 USD
En kötü işlem: -339 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +2 011.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 051.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 7
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.23 × 40
MBTrading-Live
|0.33 × 3
FPMarkets-Live2
|0.50 × 78
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
Tickmill-Live04
|0.75 × 4
ICMarkets-Live04
|0.87 × 92
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 21
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
ATCBrokersLiq1-Live
|1.15 × 26
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
|1.23 × 2210
ICMarkets-Live02
|1.40 × 43
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.55 × 11
Tickmill-Live
|1.58 × 193
Activtrades-Classic Server
|1.59 × 32
TradersWay-Live
|1.63 × 41
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
OctaFX-Real
|1.68 × 149
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 500 USD
104%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
54
100%
10 849
41%
98%
1.06
0.82
USD
USD
34%
1:500