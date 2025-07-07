SinyallerBölümler
Ka Kit Sun

Follower01

Ka Kit Sun
0 inceleme
Güvenilirlik
54 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 104%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10 849
Kârla kapanan işlemler:
4 462 (41.12%)
Zararla kapanan işlemler:
6 387 (58.87%)
En iyi işlem:
500.38 USD
En kötü işlem:
-338.68 USD
Brüt kâr:
135 978.84 USD (13 105 813 pips)
Brüt zarar:
-127 134.56 USD (17 490 934 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (2 011.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 011.78 USD (19)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
97.60%
Maks. mevduat yükü:
13.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
147
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
2.08
Alış işlemleri:
6 510 (60.01%)
Satış işlemleri:
4 339 (39.99%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
30.47 USD
Ortalama zarar:
-19.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
43 (-1 051.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 419.15 USD (30)
Aylık büyüme:
2.43%
Yıllık tahmin:
29.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 069.63 USD
Maksimum:
4 245.09 USD (46.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.46% (3 133.24 USD)
Varlığa göre:
6.03% (892.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 3402
JPN225 1597
XAUUSD 1588
HK50 1456
GBPJPY 532
GER40 499
SpotBrent 345
BTCUSD 321
UK100 313
GBPCAD 220
USDJPY 142
GBPUSD 123
AUDCAD 120
EURUSD 99
GBPAUD 36
USDCAD 30
EURJPY 23
NAS100 2
EURCAD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 2.7K
JPN225 3.7K
XAUUSD 6.8K
HK50 322
GBPJPY -583
GER40 -1.1K
SpotBrent -208
BTCUSD -1.8K
UK100 -390
GBPCAD 393
USDJPY -49
GBPUSD -566
AUDCAD 198
EURUSD 46
GBPAUD -89
USDCAD -261
EURJPY -134
NAS100 -31
EURCAD -24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 33K
JPN225 210K
XAUUSD 419K
HK50 -30K
GBPJPY -30K
GER40 1.2K
SpotBrent -6.9K
BTCUSD -5M
UK100 -29K
GBPCAD 24K
USDJPY 11K
GBPUSD -7.5K
AUDCAD 9.7K
EURUSD 1.9K
GBPAUD -6.8K
USDCAD -5.1K
EURJPY -6.3K
NAS100 -3.1K
EURCAD -818
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +500.38 USD
En kötü işlem: -339 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +2 011.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 051.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 7
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.23 × 40
MBTrading-Live
0.33 × 3
FPMarkets-Live2
0.50 × 78
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
Pepperstone-Demo01
1.00 × 21
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
KRCCORP-Real
1.11 × 288
ATCBrokersLiq1-Live
1.15 × 26
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.23 × 2210
ICMarkets-Live02
1.40 × 43
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
Tickmill-Live
1.58 × 193
Activtrades-Classic Server
1.59 × 32
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
186 daha fazla...
İnceleme yok
2025.07.07 20:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.68% of days out of 295 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Follower01
Ayda 500 USD
104%
0
0
USD
16K
USD
54
100%
10 849
41%
98%
1.06
0.82
USD
34%
1:500
