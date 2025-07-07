SignauxSections
Ka Kit Sun

Follower01

Ka Kit Sun
0 avis
Fiabilité
54 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 500 USD par mois
croissance depuis 2024 106%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10 810
Bénéfice trades:
4 450 (41.16%)
Perte trades:
6 360 (58.83%)
Meilleure transaction:
500.38 USD
Pire transaction:
-338.68 USD
Bénéfice brut:
135 684.99 USD (13 091 941 pips)
Perte brute:
-126 644.79 USD (17 467 774 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (2 011.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 011.78 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
97.60%
Charge de dépôt maximale:
13.15%
Dernier trade:
39 il y a des minutes
Trades par semaine:
152
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
2.13
Longs trades:
6 490 (60.04%)
Courts trades:
4 320 (39.96%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.84 USD
Bénéfice moyen:
30.49 USD
Perte moyenne:
-19.91 USD
Pertes consécutives maximales:
43 (-1 051.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 419.15 USD (30)
Croissance mensuelle:
3.81%
Prévision annuelle:
45.53%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 069.63 USD
Maximal:
4 245.09 USD (46.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.46% (3 133.24 USD)
Par fonds propres:
6.03% (892.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 3379
JPN225 1593
XAUUSD 1586
HK50 1456
GBPJPY 532
GER40 497
SpotBrent 345
BTCUSD 321
UK100 309
GBPCAD 219
USDJPY 142
GBPUSD 121
AUDCAD 119
EURUSD 99
GBPAUD 36
USDCAD 30
EURJPY 23
NAS100 2
EURCAD 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 2.8K
JPN225 3.7K
XAUUSD 6.8K
HK50 322
GBPJPY -583
GER40 -1.1K
SpotBrent -208
BTCUSD -1.8K
UK100 -308
GBPCAD 413
USDJPY -49
GBPUSD -605
AUDCAD 201
EURUSD 46
GBPAUD -89
USDCAD -261
EURJPY -134
NAS100 -31
EURCAD -24
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 40K
JPN225 211K
XAUUSD 416K
HK50 -30K
GBPJPY -30K
GER40 1.7K
SpotBrent -6.9K
BTCUSD -5M
UK100 -25K
GBPCAD 24K
USDJPY 11K
GBPUSD -8.5K
AUDCAD 9.8K
EURUSD 1.9K
GBPAUD -6.8K
USDCAD -5.1K
EURJPY -6.3K
NAS100 -3.1K
EURCAD -818
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +500.38 USD
Pire transaction: -339 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 30
Bénéfice consécutif maximal: +2 011.78 USD
Perte consécutive maximale: -1 051.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 7
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.23 × 40
MBTrading-Live
0.33 × 3
FPMarkets-Live2
0.50 × 78
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
Pepperstone-Demo01
1.00 × 21
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
KRCCORP-Real
1.11 × 288
ATCBrokersLiq1-Live
1.15 × 26
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.23 × 2210
ICMarkets-Live02
1.40 × 43
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
Tickmill-Live
1.58 × 193
Activtrades-Classic Server
1.59 × 32
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
186 plus...
Aucun avis
2025.07.07 20:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.68% of days out of 295 days of the signal's entire lifetime.
