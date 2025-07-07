SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Follower01
Ka Kit Sun

Follower01

Ka Kit Sun
0 comentarios
Fiabilidad
67 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 5000 USD al mes
incremento desde 2024 227%
Pepperstone-Edge01
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
13 169
Transacciones Rentables:
5 467 (41.51%)
Transacciones Irrentables:
7 702 (58.49%)
Mejor transacción:
530.92 USD
Peor transacción:
-354.56 USD
Beneficio Bruto:
161 799.28 USD (14 977 070 pips)
Pérdidas Brutas:
-144 958.07 USD (18 913 397 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (514.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 011.78 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
89.20%
Carga máxima del depósito:
13.96%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
182
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
3.97
Transacciones Largas:
8 022 (60.92%)
Transacciones Cortas:
5 147 (39.08%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
1.28 USD
Beneficio medio:
29.60 USD
Pérdidas medias:
-18.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
43 (-1 051.62 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 419.15 USD (30)
Crecimiento al mes:
10.59%
Pronóstico anual:
128.44%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 069.63 USD
Máxima:
4 245.09 USD (46.35%)
Reducción relativa:
De balance:
34.46% (3 133.24 USD)
De fondos:
6.03% (892.06 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US30 4655
XAUUSD 1942
JPN225 1850
HK50 1737
GER40 558
GBPJPY 540
UK100 355
SpotBrent 345
BTCUSD 321
GBPCAD 244
GBPUSD 150
USDJPY 142
AUDCAD 139
EURUSD 99
GBPAUD 36
USDCAD 30
EURJPY 23
NAS100 2
EURCAD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US30 7.7K
XAUUSD 9.8K
JPN225 3.6K
HK50 324
GER40 -889
GBPJPY -614
UK100 -751
SpotBrent -208
BTCUSD -1.8K
GBPCAD 441
GBPUSD -458
USDJPY -49
AUDCAD 193
EURUSD 46
GBPAUD -89
USDCAD -261
EURJPY -134
NAS100 -31
EURCAD -24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US30 307K
XAUUSD 603K
JPN225 197K
HK50 -30K
GER40 12K
GBPJPY -32K
UK100 -41K
SpotBrent -6.9K
BTCUSD -5M
GBPCAD 26K
GBPUSD -2.9K
USDJPY 11K
AUDCAD 11K
EURUSD 1.9K
GBPAUD -6.8K
USDCAD -5.1K
EURJPY -6.3K
NAS100 -3.1K
EURCAD -818
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +530.92 USD
Peor transacción: -355 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 30
Beneficio máximo consecutivo: +514.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 051.62 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 7
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.23 × 40
MBTrading-Live
0.33 × 3
FPMarkets-Live2
0.50 × 78
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
Pepperstone-Demo01
1.00 × 21
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
KRCCORP-Real
1.11 × 288
ATCBrokersLiq1-Live
1.15 × 26
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.23 × 2210
ICMarkets-Live02
1.40 × 43
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
Tickmill-Live
1.58 × 193
Activtrades-Classic Server
1.59 × 32
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
otros 187...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.08 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 19:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 20:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.68% of days out of 295 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Follower01
5000 USD al mes
227%
0
0
USD
16K
USD
67
100%
13 169
41%
89%
1.11
1.28
USD
34%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.