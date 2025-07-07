- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
13 169
利益トレード:
5 467 (41.51%)
損失トレード:
7 702 (58.49%)
ベストトレード:
530.92 USD
最悪のトレード:
-354.56 USD
総利益:
161 799.28 USD (14 977 070 pips)
総損失:
-144 958.07 USD (18 913 397 pips)
最大連続の勝ち:
26 (514.66 USD)
最大連続利益:
2 011.78 USD (19)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
89.20%
最大入金額:
13.96%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
182
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
3.97
長いトレード:
8 022 (60.92%)
短いトレード:
5 147 (39.08%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
1.28 USD
平均利益:
29.60 USD
平均損失:
-18.82 USD
最大連続の負け:
43 (-1 051.62 USD)
最大連続損失:
-1 419.15 USD (30)
月間成長:
10.59%
年間予想:
128.44%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 069.63 USD
最大の:
4 245.09 USD (46.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.46% (3 133.24 USD)
エクイティによる:
6.03% (892.06 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US30
|4655
|XAUUSD
|1942
|JPN225
|1850
|HK50
|1737
|GER40
|558
|GBPJPY
|540
|UK100
|355
|SpotBrent
|345
|BTCUSD
|321
|GBPCAD
|244
|GBPUSD
|150
|USDJPY
|142
|AUDCAD
|139
|EURUSD
|99
|GBPAUD
|36
|USDCAD
|30
|EURJPY
|23
|NAS100
|2
|EURCAD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US30
|7.7K
|XAUUSD
|9.8K
|JPN225
|3.6K
|HK50
|324
|GER40
|-889
|GBPJPY
|-614
|UK100
|-751
|SpotBrent
|-208
|BTCUSD
|-1.8K
|GBPCAD
|441
|GBPUSD
|-458
|USDJPY
|-49
|AUDCAD
|193
|EURUSD
|46
|GBPAUD
|-89
|USDCAD
|-261
|EURJPY
|-134
|NAS100
|-31
|EURCAD
|-24
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US30
|307K
|XAUUSD
|603K
|JPN225
|197K
|HK50
|-30K
|GER40
|12K
|GBPJPY
|-32K
|UK100
|-41K
|SpotBrent
|-6.9K
|BTCUSD
|-5M
|GBPCAD
|26K
|GBPUSD
|-2.9K
|USDJPY
|11K
|AUDCAD
|11K
|EURUSD
|1.9K
|GBPAUD
|-6.8K
|USDCAD
|-5.1K
|EURJPY
|-6.3K
|NAS100
|-3.1K
|EURCAD
|-818
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +530.92 USD
最悪のトレード: -355 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 30
最大連続利益: +514.66 USD
最大連続損失: -1 051.62 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.23 × 40
|
MBTrading-Live
|0.33 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 78
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.87 × 92
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 21
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.15 × 26
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|1.23 × 2210
|
ICMarkets-Live02
|1.40 × 43
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.55 × 11
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
Activtrades-Classic Server
|1.59 × 32
|
TradersWay-Live
|1.63 × 41
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
