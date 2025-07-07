シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Follower01
Ka Kit Sun

Follower01

Ka Kit Sun
レビュー0件
信頼性
67週間
0 / 0 USD
月額  5000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 227%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
13 169
利益トレード:
5 467 (41.51%)
損失トレード:
7 702 (58.49%)
ベストトレード:
530.92 USD
最悪のトレード:
-354.56 USD
総利益:
161 799.28 USD (14 977 070 pips)
総損失:
-144 958.07 USD (18 913 397 pips)
最大連続の勝ち:
26 (514.66 USD)
最大連続利益:
2 011.78 USD (19)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
89.20%
最大入金額:
13.96%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
182
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
3.97
長いトレード:
8 022 (60.92%)
短いトレード:
5 147 (39.08%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
1.28 USD
平均利益:
29.60 USD
平均損失:
-18.82 USD
最大連続の負け:
43 (-1 051.62 USD)
最大連続損失:
-1 419.15 USD (30)
月間成長:
10.59%
年間予想:
128.44%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 069.63 USD
最大の:
4 245.09 USD (46.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.46% (3 133.24 USD)
エクイティによる:
6.03% (892.06 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US30 4655
XAUUSD 1942
JPN225 1850
HK50 1737
GER40 558
GBPJPY 540
UK100 355
SpotBrent 345
BTCUSD 321
GBPCAD 244
GBPUSD 150
USDJPY 142
AUDCAD 139
EURUSD 99
GBPAUD 36
USDCAD 30
EURJPY 23
NAS100 2
EURCAD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US30 7.7K
XAUUSD 9.8K
JPN225 3.6K
HK50 324
GER40 -889
GBPJPY -614
UK100 -751
SpotBrent -208
BTCUSD -1.8K
GBPCAD 441
GBPUSD -458
USDJPY -49
AUDCAD 193
EURUSD 46
GBPAUD -89
USDCAD -261
EURJPY -134
NAS100 -31
EURCAD -24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US30 307K
XAUUSD 603K
JPN225 197K
HK50 -30K
GER40 12K
GBPJPY -32K
UK100 -41K
SpotBrent -6.9K
BTCUSD -5M
GBPCAD 26K
GBPUSD -2.9K
USDJPY 11K
AUDCAD 11K
EURUSD 1.9K
GBPAUD -6.8K
USDCAD -5.1K
EURJPY -6.3K
NAS100 -3.1K
EURCAD -818
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +530.92 USD
最悪のトレード: -355 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 30
最大連続利益: +514.66 USD
最大連続損失: -1 051.62 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 7
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.23 × 40
MBTrading-Live
0.33 × 3
FPMarkets-Live2
0.50 × 78
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
Pepperstone-Demo01
1.00 × 21
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
KRCCORP-Real
1.11 × 288
ATCBrokersLiq1-Live
1.15 × 26
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.23 × 2210
ICMarkets-Live02
1.40 × 43
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
Tickmill-Live
1.58 × 193
Activtrades-Classic Server
1.59 × 32
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
187 より多く...
レビューなし
2025.12.08 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 19:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 20:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.68% of days out of 295 days of the signal's entire lifetime.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Follower01
5000 USD/月
227%
0
0
USD
16K
USD
67
100%
13 169
41%
89%
1.11
1.28
USD
34%
1:500
コピー

