- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10 849
Profit Trade:
4 462 (41.12%)
Loss Trade:
6 387 (58.87%)
Best Trade:
500.38 USD
Worst Trade:
-338.68 USD
Profitto lordo:
135 978.84 USD (13 105 813 pips)
Perdita lorda:
-127 134.56 USD (17 490 934 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (2 011.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 011.78 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
97.60%
Massimo carico di deposito:
13.15%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
147
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
2.08
Long Trade:
6 510 (60.01%)
Short Trade:
4 339 (39.99%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
30.47 USD
Perdita media:
-19.91 USD
Massime perdite consecutive:
43 (-1 051.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 419.15 USD (30)
Crescita mensile:
2.43%
Previsione annuale:
29.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 069.63 USD
Massimale:
4 245.09 USD (46.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.46% (3 133.24 USD)
Per equità:
6.03% (892.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|3402
|JPN225
|1597
|XAUUSD
|1588
|HK50
|1456
|GBPJPY
|532
|GER40
|499
|SpotBrent
|345
|BTCUSD
|321
|UK100
|313
|GBPCAD
|220
|USDJPY
|142
|GBPUSD
|123
|AUDCAD
|120
|EURUSD
|99
|GBPAUD
|36
|USDCAD
|30
|EURJPY
|23
|NAS100
|2
|EURCAD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|2.7K
|JPN225
|3.7K
|XAUUSD
|6.8K
|HK50
|322
|GBPJPY
|-583
|GER40
|-1.1K
|SpotBrent
|-208
|BTCUSD
|-1.8K
|UK100
|-390
|GBPCAD
|393
|USDJPY
|-49
|GBPUSD
|-566
|AUDCAD
|198
|EURUSD
|46
|GBPAUD
|-89
|USDCAD
|-261
|EURJPY
|-134
|NAS100
|-31
|EURCAD
|-24
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|33K
|JPN225
|210K
|XAUUSD
|419K
|HK50
|-30K
|GBPJPY
|-30K
|GER40
|1.2K
|SpotBrent
|-6.9K
|BTCUSD
|-5M
|UK100
|-29K
|GBPCAD
|24K
|USDJPY
|11K
|GBPUSD
|-7.5K
|AUDCAD
|9.7K
|EURUSD
|1.9K
|GBPAUD
|-6.8K
|USDCAD
|-5.1K
|EURJPY
|-6.3K
|NAS100
|-3.1K
|EURCAD
|-818
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +500.38 USD
Worst Trade: -339 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 30
Massimo profitto consecutivo: +2 011.78 USD
Massima perdita consecutiva: -1 051.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.23 × 40
|
MBTrading-Live
|0.33 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 78
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.87 × 92
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 21
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.15 × 26
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|1.23 × 2210
|
ICMarkets-Live02
|1.40 × 43
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.55 × 11
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
Activtrades-Classic Server
|1.59 × 32
|
TradersWay-Live
|1.63 × 41
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
500USD al mese
104%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
54
100%
10 849
41%
98%
1.06
0.82
USD
USD
34%
1:500