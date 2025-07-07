SegnaliSezioni
Ka Kit Sun

Follower01

Ka Kit Sun
0 recensioni
Affidabilità
54 settimane
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2024 104%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10 849
Profit Trade:
4 462 (41.12%)
Loss Trade:
6 387 (58.87%)
Best Trade:
500.38 USD
Worst Trade:
-338.68 USD
Profitto lordo:
135 978.84 USD (13 105 813 pips)
Perdita lorda:
-127 134.56 USD (17 490 934 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (2 011.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 011.78 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
97.60%
Massimo carico di deposito:
13.15%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
147
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
2.08
Long Trade:
6 510 (60.01%)
Short Trade:
4 339 (39.99%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
30.47 USD
Perdita media:
-19.91 USD
Massime perdite consecutive:
43 (-1 051.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 419.15 USD (30)
Crescita mensile:
2.43%
Previsione annuale:
29.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 069.63 USD
Massimale:
4 245.09 USD (46.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.46% (3 133.24 USD)
Per equità:
6.03% (892.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 3402
JPN225 1597
XAUUSD 1588
HK50 1456
GBPJPY 532
GER40 499
SpotBrent 345
BTCUSD 321
UK100 313
GBPCAD 220
USDJPY 142
GBPUSD 123
AUDCAD 120
EURUSD 99
GBPAUD 36
USDCAD 30
EURJPY 23
NAS100 2
EURCAD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 2.7K
JPN225 3.7K
XAUUSD 6.8K
HK50 322
GBPJPY -583
GER40 -1.1K
SpotBrent -208
BTCUSD -1.8K
UK100 -390
GBPCAD 393
USDJPY -49
GBPUSD -566
AUDCAD 198
EURUSD 46
GBPAUD -89
USDCAD -261
EURJPY -134
NAS100 -31
EURCAD -24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 33K
JPN225 210K
XAUUSD 419K
HK50 -30K
GBPJPY -30K
GER40 1.2K
SpotBrent -6.9K
BTCUSD -5M
UK100 -29K
GBPCAD 24K
USDJPY 11K
GBPUSD -7.5K
AUDCAD 9.7K
EURUSD 1.9K
GBPAUD -6.8K
USDCAD -5.1K
EURJPY -6.3K
NAS100 -3.1K
EURCAD -818
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +500.38 USD
Worst Trade: -339 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 30
Massimo profitto consecutivo: +2 011.78 USD
Massima perdita consecutiva: -1 051.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 7
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.23 × 40
MBTrading-Live
0.33 × 3
FPMarkets-Live2
0.50 × 78
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
Pepperstone-Demo01
1.00 × 21
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
KRCCORP-Real
1.11 × 288
ATCBrokersLiq1-Live
1.15 × 26
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.23 × 2210
ICMarkets-Live02
1.40 × 43
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
Tickmill-Live
1.58 × 193
Activtrades-Classic Server
1.59 × 32
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
186 più
Non ci sono recensioni
2025.07.07 20:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.68% of days out of 295 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Follower01
500USD al mese
104%
0
0
USD
16K
USD
54
100%
10 849
41%
98%
1.06
0.82
USD
34%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.