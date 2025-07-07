SignaleKategorien
Ka Kit Sun

Follower01

Ka Kit Sun
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
67 Wochen
0 / 0 USD
Für 5000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 221%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
13 176
Gewinntrades:
5 467 (41.49%)
Verlusttrades:
7 709 (58.51%)
Bester Trade:
530.92 USD
Schlechtester Trade:
-354.56 USD
Bruttoprofit:
161 799.28 USD (14 977 070 pips)
Bruttoverlust:
-145 283.95 USD (18 929 555 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (514.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 011.78 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
89.20%
Max deposit load:
13.96%
Letzter Trade:
18 Minuten
Trades pro Woche:
180
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
3.89
Long-Positionen:
8 029 (60.94%)
Short-Positionen:
5 147 (39.06%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
1.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
29.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
43 (-1 051.62 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 419.15 USD (30)
Wachstum pro Monat :
8.34%
Jahresprognose:
101.21%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 069.63 USD
Maximaler:
4 245.09 USD (46.35%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.46% (3 133.24 USD)
Kapital:
6.03% (892.06 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US30 4655
XAUUSD 1948
JPN225 1850
HK50 1737
GER40 559
GBPJPY 540
UK100 355
SpotBrent 345
BTCUSD 321
GBPCAD 244
GBPUSD 150
USDJPY 142
AUDCAD 139
EURUSD 99
GBPAUD 36
USDCAD 30
EURJPY 23
NAS100 2
EURCAD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US30 7.7K
XAUUSD 9.5K
JPN225 3.6K
HK50 324
GER40 -896
GBPJPY -614
UK100 -751
SpotBrent -208
BTCUSD -1.8K
GBPCAD 441
GBPUSD -458
USDJPY -49
AUDCAD 193
EURUSD 46
GBPAUD -89
USDCAD -261
EURJPY -134
NAS100 -31
EURCAD -24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US30 307K
XAUUSD 587K
JPN225 197K
HK50 -30K
GER40 11K
GBPJPY -32K
UK100 -41K
SpotBrent -6.9K
BTCUSD -5M
GBPCAD 26K
GBPUSD -2.9K
USDJPY 11K
AUDCAD 11K
EURUSD 1.9K
GBPAUD -6.8K
USDCAD -5.1K
EURJPY -6.3K
NAS100 -3.1K
EURCAD -818
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +530.92 USD
Schlechtester Trade: -355 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 30
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +514.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 051.62 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 7
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.23 × 40
MBTrading-Live
0.33 × 3
FPMarkets-Live2
0.50 × 78
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
Pepperstone-Demo01
1.00 × 21
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
KRCCORP-Real
1.11 × 288
ATCBrokersLiq1-Live
1.15 × 26
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.23 × 2210
ICMarkets-Live02
1.40 × 43
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
Tickmill-Live
1.58 × 193
Activtrades-Classic Server
1.59 × 32
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
Keine Bewertungen
2025.12.08 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 19:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 20:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.68% of days out of 295 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Follower01
5000 USD pro Monat
221%
0
0
USD
16K
USD
67
100%
13 176
41%
89%
1.11
1.25
USD
34%
1:500
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.