Trades insgesamt:
13 176
Gewinntrades:
5 467 (41.49%)
Verlusttrades:
7 709 (58.51%)
Bester Trade:
530.92 USD
Schlechtester Trade:
-354.56 USD
Bruttoprofit:
161 799.28 USD (14 977 070 pips)
Bruttoverlust:
-145 283.95 USD (18 929 555 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (514.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 011.78 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
89.20%
Max deposit load:
13.96%
Letzter Trade:
18 Minuten
Trades pro Woche:
180
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
3.89
Long-Positionen:
8 029 (60.94%)
Short-Positionen:
5 147 (39.06%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
1.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
29.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
43 (-1 051.62 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 419.15 USD (30)
Wachstum pro Monat :
8.34%
Jahresprognose:
101.21%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 069.63 USD
Maximaler:
4 245.09 USD (46.35%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.46% (3 133.24 USD)
Kapital:
6.03% (892.06 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|US30
|4655
|XAUUSD
|1948
|JPN225
|1850
|HK50
|1737
|GER40
|559
|GBPJPY
|540
|UK100
|355
|SpotBrent
|345
|BTCUSD
|321
|GBPCAD
|244
|GBPUSD
|150
|USDJPY
|142
|AUDCAD
|139
|EURUSD
|99
|GBPAUD
|36
|USDCAD
|30
|EURJPY
|23
|NAS100
|2
|EURCAD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|US30
|7.7K
|XAUUSD
|9.5K
|JPN225
|3.6K
|HK50
|324
|GER40
|-896
|GBPJPY
|-614
|UK100
|-751
|SpotBrent
|-208
|BTCUSD
|-1.8K
|GBPCAD
|441
|GBPUSD
|-458
|USDJPY
|-49
|AUDCAD
|193
|EURUSD
|46
|GBPAUD
|-89
|USDCAD
|-261
|EURJPY
|-134
|NAS100
|-31
|EURCAD
|-24
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|US30
|307K
|XAUUSD
|587K
|JPN225
|197K
|HK50
|-30K
|GER40
|11K
|GBPJPY
|-32K
|UK100
|-41K
|SpotBrent
|-6.9K
|BTCUSD
|-5M
|GBPCAD
|26K
|GBPUSD
|-2.9K
|USDJPY
|11K
|AUDCAD
|11K
|EURUSD
|1.9K
|GBPAUD
|-6.8K
|USDCAD
|-5.1K
|EURJPY
|-6.3K
|NAS100
|-3.1K
|EURCAD
|-818
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Bester Trade: +530.92 USD
Schlechtester Trade: -355 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 30
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +514.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 051.62 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.23 × 40
|
MBTrading-Live
|0.33 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 78
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.87 × 92
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 21
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.15 × 26
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|1.23 × 2210
|
ICMarkets-Live02
|1.40 × 43
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.55 × 11
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
Activtrades-Classic Server
|1.59 × 32
|
TradersWay-Live
|1.63 × 41
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
