- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
13 169
Negociações com lucro:
5 467 (41.51%)
Negociações com perda:
7 702 (58.49%)
Melhor negociação:
530.92 USD
Pior negociação:
-354.56 USD
Lucro bruto:
161 799.28 USD (14 977 070 pips)
Perda bruta:
-144 958.07 USD (18 913 397 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (514.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 011.78 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
89.20%
Depósito máximo carregado:
13.96%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
182
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
3.97
Negociações longas:
8 022 (60.92%)
Negociações curtas:
5 147 (39.08%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
1.28 USD
Lucro médio:
29.60 USD
Perda média:
-18.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
43 (-1 051.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 419.15 USD (30)
Crescimento mensal:
10.59%
Previsão anual:
128.44%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 069.63 USD
Máximo:
4 245.09 USD (46.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.46% (3 133.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.03% (892.06 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US30
|4655
|XAUUSD
|1942
|JPN225
|1850
|HK50
|1737
|GER40
|558
|GBPJPY
|540
|UK100
|355
|SpotBrent
|345
|BTCUSD
|321
|GBPCAD
|244
|GBPUSD
|150
|USDJPY
|142
|AUDCAD
|139
|EURUSD
|99
|GBPAUD
|36
|USDCAD
|30
|EURJPY
|23
|NAS100
|2
|EURCAD
|1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US30
|7.7K
|XAUUSD
|9.8K
|JPN225
|3.6K
|HK50
|324
|GER40
|-889
|GBPJPY
|-614
|UK100
|-751
|SpotBrent
|-208
|BTCUSD
|-1.8K
|GBPCAD
|441
|GBPUSD
|-458
|USDJPY
|-49
|AUDCAD
|193
|EURUSD
|46
|GBPAUD
|-89
|USDCAD
|-261
|EURJPY
|-134
|NAS100
|-31
|EURCAD
|-24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US30
|307K
|XAUUSD
|603K
|JPN225
|197K
|HK50
|-30K
|GER40
|12K
|GBPJPY
|-32K
|UK100
|-41K
|SpotBrent
|-6.9K
|BTCUSD
|-5M
|GBPCAD
|26K
|GBPUSD
|-2.9K
|USDJPY
|11K
|AUDCAD
|11K
|EURUSD
|1.9K
|GBPAUD
|-6.8K
|USDCAD
|-5.1K
|EURJPY
|-6.3K
|NAS100
|-3.1K
|EURCAD
|-818
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +530.92 USD
Pior negociação: -355 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 30
Máximo lucro consecutivo: +514.66 USD
Máxima perda consecutiva: -1 051.62 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 7
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.23 × 40
MBTrading-Live
|0.33 × 3
FPMarkets-Live2
|0.50 × 78
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
Tickmill-Live04
|0.75 × 4
ICMarkets-Live04
|0.87 × 92
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 21
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.15 × 26
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
|1.23 × 2210
|
ICMarkets-Live02
|1.40 × 43
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.55 × 11
Tickmill-Live
|1.58 × 193
Activtrades-Classic Server
|1.59 × 32
TradersWay-Live
|1.63 × 41
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
OctaFX-Real
|1.68 × 149
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
5000 USD por mês
227%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
67
100%
13 169
41%
89%
1.11
1.28
USD
USD
34%
1:500