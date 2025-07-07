SinaisSeções
Ka Kit Sun

Follower01

Ka Kit Sun
0 comentários
Confiabilidade
67 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 5000 USD por mês
crescimento desde 2024 227%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
13 169
Negociações com lucro:
5 467 (41.51%)
Negociações com perda:
7 702 (58.49%)
Melhor negociação:
530.92 USD
Pior negociação:
-354.56 USD
Lucro bruto:
161 799.28 USD (14 977 070 pips)
Perda bruta:
-144 958.07 USD (18 913 397 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (514.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 011.78 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
89.20%
Depósito máximo carregado:
13.96%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
182
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
3.97
Negociações longas:
8 022 (60.92%)
Negociações curtas:
5 147 (39.08%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
1.28 USD
Lucro médio:
29.60 USD
Perda média:
-18.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
43 (-1 051.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 419.15 USD (30)
Crescimento mensal:
10.59%
Previsão anual:
128.44%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 069.63 USD
Máximo:
4 245.09 USD (46.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.46% (3 133.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.03% (892.06 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US30 4655
XAUUSD 1942
JPN225 1850
HK50 1737
GER40 558
GBPJPY 540
UK100 355
SpotBrent 345
BTCUSD 321
GBPCAD 244
GBPUSD 150
USDJPY 142
AUDCAD 139
EURUSD 99
GBPAUD 36
USDCAD 30
EURJPY 23
NAS100 2
EURCAD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US30 7.7K
XAUUSD 9.8K
JPN225 3.6K
HK50 324
GER40 -889
GBPJPY -614
UK100 -751
SpotBrent -208
BTCUSD -1.8K
GBPCAD 441
GBPUSD -458
USDJPY -49
AUDCAD 193
EURUSD 46
GBPAUD -89
USDCAD -261
EURJPY -134
NAS100 -31
EURCAD -24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US30 307K
XAUUSD 603K
JPN225 197K
HK50 -30K
GER40 12K
GBPJPY -32K
UK100 -41K
SpotBrent -6.9K
BTCUSD -5M
GBPCAD 26K
GBPUSD -2.9K
USDJPY 11K
AUDCAD 11K
EURUSD 1.9K
GBPAUD -6.8K
USDCAD -5.1K
EURJPY -6.3K
NAS100 -3.1K
EURCAD -818
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +530.92 USD
Pior negociação: -355 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 30
Máximo lucro consecutivo: +514.66 USD
Máxima perda consecutiva: -1 051.62 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 7
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.23 × 40
MBTrading-Live
0.33 × 3
FPMarkets-Live2
0.50 × 78
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
Pepperstone-Demo01
1.00 × 21
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
KRCCORP-Real
1.11 × 288
ATCBrokersLiq1-Live
1.15 × 26
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.23 × 2210
ICMarkets-Live02
1.40 × 43
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
Tickmill-Live
1.58 × 193
Activtrades-Classic Server
1.59 × 32
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
187 mais ...
Sem comentários
2025.12.08 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 19:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 20:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.68% of days out of 295 days of the signal's entire lifetime.
