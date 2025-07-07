信号部分
Ka Kit Sun

Follower01

Ka Kit Sun
0条评论
可靠性
67
0 / 0 USD
每月复制 5000 USD per 
增长自 2024 232%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
13 127
盈利交易:
5 454 (41.54%)
亏损交易:
7 673 (58.45%)
最好交易:
530.92 USD
最差交易:
-354.56 USD
毛利:
161 575.72 USD (14 965 429 pips)
毛利亏损:
-144 511.28 USD (18 888 826 pips)
最大连续赢利:
26 (514.66 USD)
最大连续盈利:
2 011.78 USD (19)
夏普比率:
0.02
交易活动:
89.20%
最大入金加载:
13.96%
最近交易:
6 几分钟前
每周交易:
213
平均持有时间:
14 小时
采收率:
4.02
长期交易:
7 984 (60.82%)
短期交易:
5 143 (39.18%)
利润因子:
1.12
预期回报:
1.30 USD
平均利润:
29.63 USD
平均损失:
-18.83 USD
最大连续失误:
43 (-1 051.62 USD)
最大连续亏损:
-1 419.15 USD (30)
每月增长:
15.84%
年度预测:
192.17%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2 069.63 USD
最大值:
4 245.09 USD (46.35%)
相对跌幅:
结余:
34.46% (3 133.24 USD)
净值:
6.03% (892.06 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US30 4641
XAUUSD 1926
JPN225 1842
HK50 1737
GER40 558
GBPJPY 540
UK100 355
SpotBrent 345
BTCUSD 321
GBPCAD 242
GBPUSD 149
USDJPY 142
AUDCAD 138
EURUSD 99
GBPAUD 36
USDCAD 30
EURJPY 23
NAS100 2
EURCAD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US30 7.7K
XAUUSD 10K
JPN225 3.7K
HK50 324
GER40 -889
GBPJPY -614
UK100 -751
SpotBrent -208
BTCUSD -1.8K
GBPCAD 429
GBPUSD -480
USDJPY -49
AUDCAD 205
EURUSD 46
GBPAUD -89
USDCAD -261
EURJPY -134
NAS100 -31
EURCAD -24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US30 305K
XAUUSD 612K
JPN225 204K
HK50 -30K
GER40 12K
GBPJPY -32K
UK100 -41K
SpotBrent -6.9K
BTCUSD -5M
GBPCAD 26K
GBPUSD -3.5K
USDJPY 11K
AUDCAD 12K
EURUSD 1.9K
GBPAUD -6.8K
USDCAD -5.1K
EURJPY -6.3K
NAS100 -3.1K
EURCAD -818
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +530.92 USD
最差交易: -355 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 30
最大连续盈利: +514.66 USD
最大连续亏损: -1 051.62 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 7
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.23 × 40
MBTrading-Live
0.33 × 3
FPMarkets-Live2
0.50 × 78
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
Pepperstone-Demo01
1.00 × 21
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
KRCCORP-Real
1.11 × 288
ATCBrokersLiq1-Live
1.15 × 26
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.23 × 2210
ICMarkets-Live02
1.40 × 43
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
Tickmill-Live
1.58 × 193
Activtrades-Classic Server
1.59 × 32
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
187 更多...
没有评论
2025.12.08 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 19:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 20:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.68% of days out of 295 days of the signal's entire lifetime.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Follower01
每月5000 USD
232%
0
0
USD
16K
USD
67
100%
13 127
41%
89%
1.11
1.30
USD
34%
1:500
