交易:
13 127
盈利交易:
5 454 (41.54%)
亏损交易:
7 673 (58.45%)
最好交易:
530.92 USD
最差交易:
-354.56 USD
毛利:
161 575.72 USD (14 965 429 pips)
毛利亏损:
-144 511.28 USD (18 888 826 pips)
最大连续赢利:
26 (514.66 USD)
最大连续盈利:
2 011.78 USD (19)
夏普比率:
0.02
交易活动:
89.20%
最大入金加载:
13.96%
最近交易:
6 几分钟前
每周交易:
213
平均持有时间:
14 小时
采收率:
4.02
长期交易:
7 984 (60.82%)
短期交易:
5 143 (39.18%)
利润因子:
1.12
预期回报:
1.30 USD
平均利润:
29.63 USD
平均损失:
-18.83 USD
最大连续失误:
43 (-1 051.62 USD)
最大连续亏损:
-1 419.15 USD (30)
每月增长:
15.84%
年度预测:
192.17%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2 069.63 USD
最大值:
4 245.09 USD (46.35%)
相对跌幅:
结余:
34.46% (3 133.24 USD)
净值:
6.03% (892.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30
|4641
|XAUUSD
|1926
|JPN225
|1842
|HK50
|1737
|GER40
|558
|GBPJPY
|540
|UK100
|355
|SpotBrent
|345
|BTCUSD
|321
|GBPCAD
|242
|GBPUSD
|149
|USDJPY
|142
|AUDCAD
|138
|EURUSD
|99
|GBPAUD
|36
|USDCAD
|30
|EURJPY
|23
|NAS100
|2
|EURCAD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30
|7.7K
|XAUUSD
|10K
|JPN225
|3.7K
|HK50
|324
|GER40
|-889
|GBPJPY
|-614
|UK100
|-751
|SpotBrent
|-208
|BTCUSD
|-1.8K
|GBPCAD
|429
|GBPUSD
|-480
|USDJPY
|-49
|AUDCAD
|205
|EURUSD
|46
|GBPAUD
|-89
|USDCAD
|-261
|EURJPY
|-134
|NAS100
|-31
|EURCAD
|-24
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30
|305K
|XAUUSD
|612K
|JPN225
|204K
|HK50
|-30K
|GER40
|12K
|GBPJPY
|-32K
|UK100
|-41K
|SpotBrent
|-6.9K
|BTCUSD
|-5M
|GBPCAD
|26K
|GBPUSD
|-3.5K
|USDJPY
|11K
|AUDCAD
|12K
|EURUSD
|1.9K
|GBPAUD
|-6.8K
|USDCAD
|-5.1K
|EURJPY
|-6.3K
|NAS100
|-3.1K
|EURCAD
|-818
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
最好交易: +530.92 USD
最差交易: -355 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 30
最大连续盈利: +514.66 USD
最大连续亏损: -1 051.62 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.23 × 40
|
MBTrading-Live
|0.33 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 78
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.87 × 92
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 21
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.15 × 26
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|1.23 × 2210
|
ICMarkets-Live02
|1.40 × 43
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.55 × 11
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
Activtrades-Classic Server
|1.59 × 32
|
TradersWay-Live
|1.63 × 41
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
